В столице временно не работают отделения "Белпочты". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Специалисты пояснили, что произошел сбой доступа к серверу, в связи с чем нет возможности обслуживать клиентов.
По данным пресс-службы, работа отделений возобновится в штатном режиме в ближайшее время.
Кроме того, временно недоступен сайт "Белпочты".
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Отделения "Белпочты" в Минске временно не работают по техническим причинам
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК