Отделения "Белпочты" в Минске временно не работают по техническим причинам

Специалисты пояснили, что произошел сбой доступа к серверу, в связи с чем нет возможности обслуживать клиентов.По данным пресс-службы, работа отделений возобновится в штатном режиме в ближайшее время.Кроме того, временно недоступен сайт "Белпочты".