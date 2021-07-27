От решений милиционеров может зависеть жизнь людей – Чемоданова

Ведущая программы Алена Родовская попросила гостью студии рассказать историю о том, как она начинала свой служебный путь.– рассказала представитель ведомства.Служебный путь Ольга Чемоданова начинала в милиции Минского района.вспоминает собеседница.Говоря о том времени, офицер рассказала случай, который многому ее научил: