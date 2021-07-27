От решений милиционеров может зависеть жизнь людей – Чемоданова

Сегодня белорусские женщины, работающие в органах внутренних дел, отлично справляются с работой, которая по силам далеко не каждому. О том, каково это – носить офицерские погоны и принимать судьбоносные решения, рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио».
Ведущая программы Алена Родовская попросила гостью студии рассказать историю о том, как она начинала свой служебный путь.
– Я пришла в кабинет и сказала, что имею огромное желание служить. Это восприняли с легкой усмешкой. Меня спросили, понимаю ли я, в чем суть службы. Сказали, что это не просто надеть форму и повесить погоны. Это тяготы, которые нужно уметь преодолевать, это терпение и хватка. На что я ответила, что покажу это в своей работе, – рассказала представитель ведомства.
Служебный путь Ольга Чемоданова начинала в милиции Минского района.
– Это был конец 1990-х – начало 2000-х годов. Тогда только зарождалась нарко- и уличная преступность, – вспоминает собеседница. – Милиция была совершенно другой, даже в плане технического оснащения. Я не могла предположить, что мы будем иметь столько возможностей. Сейчас нет ни одного райотдела милиции, где недостаточно транспорта. Тогда как в то время на милицейский отдел приходилось одно транспортное средство. Но люди выручали: они никогда не отказывали участковому в его просьбе подвезти. Мы всегда работали пешком.
Говоря о том времени, офицер рассказала случай, который многому ее научил:
– Я тогда была стажером. Мы с участковым должны были посетить семью, где воспитывались маленькие дети. Около двери в квартиру мы едва слышали странные звуки. Но жилище было закрыто, казалось, что там никого нет. Собирались уходить, но я настояла, чтобы остаться. Тогда было трудно вскрыть пустую квартиру. Я понимала, что от моего решения может зависеть жизнь людей. Я позвонила в оперативно-дежурную службу, попросила привлечь сотрудников МЧС. Они прибыли, проникли в квартиру. Мы вошли – увидели изнеможенных детей (в возрасте год и два с половиной) без еды и воды. Нужно было действовать оперативно. Несмотря на то, что я, как гражданский человек, не могла давать указания, все, благодаря нашим коллегам, было организовано быстро. Мы забрали детей и отвезли их в детское отделение. Родителей нашли только спустя сутки.
Опубликовано:
671
От решений милиционеров может зависеть жизнь людей – Чемоданова
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter