От «одного окна» до телеграм-каналов: президиум Совета Республики рассмотрел работу с обращениями граждан

Работа с обращениями граждан актуальна всегда, но совершенствованию ее форм и методов предела нет. В этом сегодня убедились руководители верхней палаты Парламента, проведя выездное расширенное заседание президиума Совета Республики на базе администрации Московского района белорусской столицы. Сенаторы оценили на практике работу службы «одного окна», взаимодействие местной администрации с депутатами и провели анализ обращений граждан и представителей юридических лиц в 2020 году.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам мероприятия рассказала журналистам, что практика выездных заседаний прочно укоренилась в графике работы верхней палаты Парламента:
– И эта практика себя абсолютно оправдала. Когда мы рассматриваем актуальные вопросы непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях, мы видим обратную связь. Это полезно для законотворческой деятельности: мы понимаем, какие решения требуются по корректировке существующих законопроектов или разработке новых.
При этом спикер Совета Республики отметила актуальность темы нынешнего заседания – работы с обращениями граждан, в том числе и с участием депутатского корпуса всех уровней. Впрочем, подчеркнула Наталья Кочанова, работа эта отнюдь не новая:
– Органы власти и депутатский корпус постоянно работают с населением. Но сегодня появились новые формы такого взаимодействия, которые себя неплохо зарекомендовали: диалоговые площадки, общественные приемные, выездные мероприятия, встречи с людьми. Радует, что работа проводится не формально. Однако пределов совершенствованию нет, и работу с обращениями граждан также нужно улучшать: жизнь меняется, появляются новые вопросы, волнующие жителей.
Варианты такого совершенствования на примере Московского района столицы привела глава районной администрации Татьяна Колядко:
– Так, повышение уровня взаимодействия с населением по вопросу содержания жилого фонда достигнуто благодаря избранию старших по дому. Анализируя обращения, следует отметить, что практически каждое второе из них касалось разъяснений. В целях наиболее оперативного информирования жителей района по планируемым работам, срокам их выполнения, а также о принимаемых мерах реагирования на аварийные ситуации на жилищно-эксплуатационных участках созданы тематические телеграм-каналы, информация об улучшении жилищных условий многодетных семей размещена и постоянно актуализируется на сайтах учреждений образования района, а по вопросам защиты прав потребителей – на сайтах субъектов торговли.
Одним из проблемных вопросов в Московском районе Минска стала ситуация с недостроенным жилым комплексом «Грушевский посад». Историю обманутых держателей жилищных облигаций «СБ. Беларусь сегодня» поднимала 26 января 2021 г., сегодня она была рассмотрена и президиумом Совета Республики. Также по этому поводу выступил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
Присутствовал на заседании и депутатский корпус, представляющий Московский район. Депутат Мингорсовета Ирина Левковец, возглавляющая столичную гимназию № 61, рассказала о взаимодействии городских депутатов с органами местного управления и организациями по решению волнующих граждан вопросов.
Окно возможностей
Более локальные вопросы местных жителей оперативно позволяет решать служба «одного окна», работу которой также оценили сенаторы. Экскурсию по этой службе и подробные разъяснения дал управляющий делами администрации Московского района Владимир Козловский. Перед участниками заседания выступил также заместитель главы районной администрации Александр Ермолович, рассказавший об обращениях граждан по вопросам деятельности товариществ собственников ЖСПК на территории этого столичного района.
Напомнив, что решение проблем жителей города, как и всей страны в целом, является в нашем государстве приоритетным, председатель Мингорсовета Андрей Бугров сообщил, что всего в течение 2020 года от минчан в Мингорисполком поступило более 15 тысяч обращений. И резюмировал:
– Тематика традиционная – ЖКХ, бытовые проблемы. Но в целом обращения стали более качественными, уровень правовой культуры граждан постоянно растет. И работа «одного окна» уже дала колоссальный эффект. Человек сегодня может решить любую проблему, обратившись в госорган. Кроме поддержки со стороны государства в работе с обращениями граждан активно принимают участие и депутаты всех уровней. Поэтому вопросы минчан, да и всех белорусов, решаются своевременно и эффективно.
В оперативности и удобстве работы службы «одного окна» участники заседания и журналисты убедились лично: посетителем этой службы в администрации Московского района стала минчанка Татьяна Матусевич, буквально в течение минуты решившая проблему постановки младшей дочери на очередь в детсад. Журналистам довольная мама пояснила:
– Служба «одного окна» работает очень удобно для граждан – до 20 часов вечера, а также по выходным. Все это позволяет людям решать возникающие у них проблемы максимально быстро и удобно.
Фото: БЕЛТА
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От «одного окна» до телеграм-каналов: президиум Совета Республики рассмотрел работу с обращениями граждан
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