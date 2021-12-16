От лихорадки Ласса в Нигерии с начала года умерли 80 человек

Согласно данным агентства "Синьхуа", зарегистрировано 417 случаев заражения болезнью в 17 штатах Нигерии, в том числе в Федеральной столичной территории.В Нигерийском центре по контролю за болезнями сообщили об активизации работы технической группы и специальных центров срочной помощи пациентам с лихорадкой Ласса. Прошлый раз серьезная вспышка заболеваемости лихорадкой была зафиксирована в стране в 2017–2018 годах.Лихорадка Ласса является опасной геморрагической инфекцией вирусной природы. Заболевание передается через продукты, загрязненные животными –носителями инфекции, в частности крысами или мышами, а также предметы обихода. Инфекция распространяется от человека к человеку при близком контакте. Вакцины против заболевания в настоящее время не создано, лечение назначается симптоматическое.