От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры

Плести из соломы – занятие не из легких. Оно требует терпения, усидчивости, ловкости пальцев, тяги к творчеству и… много чего еще. Но результат стоит того: в умелых руках сухие стебли превращаются в самые разные фигурки. Подробности о том, как такие делают в народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» в Минской области, разузнал корреспондент sb.by.
В «Валошке», которая ведет свою деятельность с 1993-го, занимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Сразу стоит оговориться: работают они не только соломой. Золото полей – это тема только одного из пяти основных кружков в «Валошке». Еще там занимаются вязанием, вышивкой, аппликациями и сувенирными игрушками. А при желании – и другими видами декоративно-прикладного искусства.
– Если захотим, может взяться и за макраме, показать, как плетутся пояса, сделать что-то в технике гобелена. Так что вместо пяти направлений могут быть реализованы все двадцать пять. Сугубо одним не занимаемся. Да и детям так интереснее. Они, играючи, постигают множество техник, не зацикливаясь на чем-то одном, – рассказывает руководитель кружка народной студии ДПИ «Валошка» Ирина Волотович.
Наша собеседница занимается творчеством так давно, что и не вспомнить. Говорит, по ощущениям, будто бы всю жизнь, как с молоком матери умение перешло. Та тоже была рукодельницей, да и бабушка не отставала. А теперь свою любовь к искусству Ирина передала дочери Марии.
Обе женщины занимаются разными видами творчества. Но вокруг нас в кабинете студии – солома, поэтому разговор заводим о ней. И вскоре узнаем, что плести из стебельков Ирина начала отчасти случайно: наткнулась однажды на бесхозный сноп соломы, забрала его себе да начала мастерить фигурки. Азы вычитала в книжке, а потом дала волю фантазии. Подключились и ученики.
Когда дело пошло, солому начали заготавливать сами. Этот процесс ручной, а потому трудоемкий. Приходится работать с серпами и ножницами, нарезать снопы, обрезать колоски, подготавливать стебли, сушить, красить…
Зато из добротного материала и творения красивее. В студии множество фигурок из соломы – на любой вкус. Ловцы снов, обереги, полноценные 3D-пейзажи, корзинки, животные, зонты, украшения, утюг... Смотришь – глаза разбегаются. Рассказывают, что сделали даже соломенную модель коронавируса на злобу дня. Жаль, сфотографировать это необычное творение нам не удалось: сейчас фигурки в студии нет.
Впрочем, она успела принести автору I место на одном из последних международных конкурсов, в которых участвовала «Валошка». И, глядя на то, с каким воодушевлением и любовью к собственному делу мастерицы рассказывают нам о любимом деле, уверяемся: это наверняка не последнее достижение студии. А если хотите убедиться в этом сами, достаточно посмотреть на соломенные шедевры, которые запечатлел наш фотокорреспондент.
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От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
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