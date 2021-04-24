От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры

В «Валошке», которая ведет свою деятельность с 1993-го, занимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Сразу стоит оговориться: работают они не только соломой. Золото полей – это тема только одного из пяти основных кружков в «Валошке». Еще там занимаются вязанием, вышивкой, аппликациями и сувенирными игрушками. А при желании – и другими видами декоративно-прикладного искусства.рассказываетНаша собеседница занимается творчеством так давно, что и не вспомнить. Говорит, по ощущениям, будто бы всю жизнь, как с молоком матери умение перешло. Та тоже была рукодельницей, да и бабушка не отставала. А теперь свою любовь к искусству Ирина передала дочери Марии.Обе женщины занимаются разными видами творчества. Но вокруг нас в кабинете студии – солома, поэтому разговор заводим о ней. И вскоре узнаем, что плести из стебельков Ирина начала отчасти случайно: наткнулась однажды на бесхозный сноп соломы, забрала его себе да начала мастерить фигурки. Азы вычитала в книжке, а потом дала волю фантазии. Подключились и ученики.Когда дело пошло, солому начали заготавливать сами. Этот процесс ручной, а потому трудоемкий. Приходится работать с серпами и ножницами, нарезать снопы, обрезать колоски, подготавливать стебли, сушить, красить…Зато из добротного материала и творения красивее. В студии множество фигурок из соломы – на любой вкус. Ловцы снов, обереги, полноценные 3D-пейзажи, корзинки, животные, зонты, украшения, утюг... Смотришь – глаза разбегаются. Рассказывают, что сделали даже соломенную модель коронавируса на злобу дня. Жаль, сфотографировать это необычное творение нам не удалось: сейчас фигурки в студии нет.Впрочем, она успела принести автору I место на одном из последних международных конкурсов, в которых участвовала «Валошка». И, глядя на то, с каким воодушевлением и любовью к собственному делу мастерицы рассказывают нам о любимом деле, уверяемся: это наверняка не последнее достижение студии. А если хотите убедиться в этом сами, достаточно посмотреть на соломенные шедевры, которые запечатлел наш фотокорреспондент.