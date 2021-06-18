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  2. От эффективности работы системы лекарственного обеспечения зависит качество оказания медицинской помощи

От эффективности работы системы лекарственного обеспечения зависит качество оказания медицинской помощи

На это обратил внимание журналистов генеральный директор торгово-производственного РУП «Белфармация» Сергей Литош. Сегодня при назначении его на должность Президент поставил задачу по бесперебойному лекарственному обеспечению организаций здравоохранения и населения по доступным ценам.

Фото: БЕЛТА

– Эти задачи будут выполнены, – заверил руководитель «Белфармации». – К сожалению, ввиду пандемии был остановлен ряд фармацевтических производств, некоторые страны ограничивали вывоз лекарств. Но мы работаем напрямую с производителями, и поставки будут восстанавливаться и увеличиваться.

По мнению Сергея Литоша, также повлияет на ситуацию изменение политики государственной регистрации лекарственных средств. Кроме того, меняется порядок регистрации в рамках ЕАЭС, и большинство предприятий регистрирует препараты уже не по национальной процедуре.

Лекарственная безопасность страны зависит в том числе от производства белорусских лекарств, подчеркнул Сергей Литош:

– Импортозамещение позволяет нам иметь все необходимые лекарственные средства, несмотря на ограничения поставок. Сегодня уже до 55 процентов лекарств реализуется именно белорусского производства. И объем будет увеличиваться. Наши фармацевтические производства очень эффективные и качественные.
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