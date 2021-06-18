От эффективности работы системы лекарственного обеспечения зависит качество оказания медицинской помощи

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БЕЛТА

, – заверил руководитель «Белфармации». –По мнению Сергея Литоша, также повлияет на ситуацию изменение политики государственной регистрации лекарственных средств. Кроме того, меняется порядок регистрации в рамках ЕАЭС, и большинство предприятий регистрирует препараты уже не по национальной процедуре.Лекарственная безопасность страны зависит в том числе от производства белорусских лекарств, подчеркнул Сергей Литош: