Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым "дела банкиров" 

От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым “дела банкиров" 

От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым "дела банкиров" 

Сегодня Верховный Суд огласил приговор по «делу банкиров» –нашумевшей истории о многочисленных фактах получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения. 12 из 16 обвиняемых во время судебного следствия находились под стражей. Пятеро фигурантов заключали досудебное соглашение о сотрудничестве.



Это уголовное дело ВС рассматривал с марта на выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Обвиняемые – восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды. Среди известных фигурантов – Феликс Касперович – в недавнем прошлом председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (подведомственного Нацбанку предприятия), Андрей Подгорный – бывший замначальника Главного управления информтехнологий Нацбанка, Сергей Сиводедов – экс-гендиректор предприятия  «Белтелеком», Андрей Втюрин – бывший замгоссекретаря Совета Безопасности Беларуси и другие. 12 из 16 обвиняемых участвовали в судебном разбирательстве, находясь под стражей. Все они люди семейные, у многих есть дети, в том числе несовершеннолетние.   

Прежде чем дать правовую оценку поступкам каждого из этих людей, судебной коллегии нужно было тщательно изучить все нюансы множества переплетенных между собой эпизодов. Напомним, изначально в коррупционных схемах разбиралось следственное управление КГБ. Выяснилось, что список того, за что брали взятки при поставках в страну телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения, достаточно широк. Тут и договоры по модернизации аппаратно-программного комплекса, и поставки абонентских приставок со встроенным модулем вай-фай, и закупки лицензий для оборудования, его поставка и монтаж и многое другое. Ранее озвучивались данные о том, что только у взяткополучателей было изъято более 1 650 000 долларов (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота.

... Сегодня в самом просторном зале судебных заседаний Минска довольно много людей. Большинство – семьи и друзья тех, кому вот-вот вынесут вердикт. Отмечу, что судебная коллегия, вынося приговор, во многом согласилась с наказанием, о котором ранее просила сторона обвинения. В том числе в вопросах применения амнистии к фигурантам, с учетом их персональных обстоятельств и т. д. в ряде случаев суд смягчил наказание. В итоге все фигуранты признаны виновными.

Феликс Касперович, экс-председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра (обвинялся в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме 868 750 долларов) приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, режим отбывания наказания усиленный.

 Андрей Подгорный, замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка (обвинялся в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме 868 750 долларов) также приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. Напомню,  Касперович и Подгорный (как и еще трое фигурантов) заключали досудебное соглашение о сотрудничестве, и им не может быть назначено наказание больше половины максимального срока по уголовной статье.

Сергей Сиводедов, бывший гендиректор «Белтелекома» (обвинялся в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов и 15 000 евро) получил 7 лет колонии в условиях усиленного режима.

Игоря Кудасова, в прошлом начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка (обвинялся в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве) приговорили к 3 годам лишения свободы.

Юрию Зданевичу, экс-директору РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов (обвинялся в получении взяток в особо крупном размере) назначено наказание – 7 лет колонии, режим усиленный.

Алексей Милованов, начуправления информбезопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» (обвинялся в получении взятки в сумме 27 000 долларов) приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима.

Андрей Втюрин, до задержания являлся замгоссекретаря Совета Безопасности (обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, а также в подстрекательстве к даче взятки) приговорен к 12 годам колонии. Также он лишен воинского звания "полковник запаса". Гособвинитель, напомню, просил суд приговорить  Втюрина 14 годам колонии.

Юрий Пономарев, который ранее являлся исполнительным директором ОАО «Банк БелВЭБ» (обвинялся в получении взяток, а также выгоды имущественного характера) приговорен к 3 годам лишения свободы, режим усиленный.

Владимиру Жилину, фактическому руководителю ООО «Мобильный сервис» (обвинялся в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов) назначено наказание – 4 года колонии усиленного режима.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (обвинялся в даче взяток) приговорен к 4 годам колонии усиленного режима.

Михаил Пригара, до этой истории представлявший ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (обвинялся в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов) приговорен к 3 годам колонии усиленного режима.

Сергея Шаркова, бывшего совладельца СООО «ДПА» (обвинялся в даче взяток) суд обязал выплатить штраф – 135 тысяч рублей.   

Александр Бровка, представлявший ООО «Мобильный сервис» (обвинялся в даче взяток, предоставлении выгоды имущественного характера) получил 4 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» (обвинялись в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов), приговорены каждый к 2 годам колонии в условиях усиленного режима.

Владимир Томченко, до возбуждения уголовного дела – директор ООО «ТТ-Связьком» (обвинялся в даче взятки), приговорен  к 3 годам ограничения свободы в исправучреждении открытого типа.

Кудасов от отбывания назначенного наказания освобожден в связи с истечением сроков давности. Он освобожден из-под стражи в зале суда. Как и Казанцев с Горбачевым, наказание им считается отбытым. На Пономарева, находившегося во время судебного следствия не в заключении, сегодня надели наручники. К обвиняемых Пономареву, Сиводедову, Втюрину, Жилину, Горбачеву, Казанцеву, Касперовичу, Подгорному, Покрышке, Пригаре и Милованову применена амнистия, срок наказания каждому сокращен на год. От наказания в виде ограничения свободы по амнистии частично освобождены Бровка и Томченко.

Приговор Верховного Суда обжалованию и опротестованию в аппеляционном порядке не подлежит.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Новости и статьи
Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы
В Италии анонсировали продажи вакцины от коронавируса
Футболисты «Ливерпуля» повторили рекорд АПЛ по количеству побед за сезон
Биржа: 27 июля доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Гулый: надеемся, в ближайшее время белорусско-российская граница откроется
Директору Полоцкого детдома, где в годы войны было спасено около 200 сирот, присвоено звание Праведника мира
От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым “дела банкиров" 
Игорь Стасевич признан лучшим футболистом тура в чемпионате Беларуси
Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста
За выходные в Брестской области двое несовершеннолетних пострадали в ДТП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честные выборы глазами детей
Руководитель волонтерского отряда Иван Дусенок: успех приходит к тем, кто хочет трудиться
Mitsubishi не будет поставлять в Европу новые модели
Хоккей. Уроженец Гомеля попал в заявку «Филадельфии» на Кубок Стэнли
Водителям скоро не придется целиться в монитор – инженеры разрабатывают бесконтактный сенсорный экран
Крупко: есть возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые
В Калинковичах голова мальчика застряла между прутьями ограждения – помогли спасатели
Стало известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Instagram попался на слежке за пользователями, но не всеми
ЦИК опубликовал данные о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси
Во вторник в Беларуси кратковременные дожди и до 30 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
В Гомеле перевернулась машина – пострадал подросток
Стал известен состав жюри Венецианского кинофестиваля
Индия начала тестирование на людях вакцины от коронавируса
Лукашенко: 9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять
Белорусские аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна
Президент посетил Несвижский завод детского питания
Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений
Стало известно, сколько зарабатывает Алла Пугачева
Президент совершает рабочую поездку в Несвижский район
мнение
Вадим ГИГИН
О конституции, лошадях и не только…
Цена золота достигла рекордного значения в истории
Врач заявил о бесполезности диет при ожирении
Курс биткойна поднялся выше 10 тысяч долларов
Власти США собираются потратить триллион долларов на поддержку экономики
Писательница Тамара Гусаченко: сегодня стоит непростая задача – сохранить стабильность и мир в родной стране
В лобовом столкновении в Горецком районе погиб водитель «Лады»
В Сиэтле после беспорядков задержали около 50 человек
В Логойском районе водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП, в котором погибла пассажирка
Завершился чемпионат Англии по футболу
Умер японский дизайнер Кансай Ямамото
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
50 лет назад на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат СССР по легкой атлетике. Сравнили результаты того первенства с нынешними
Черная смородина при соблюдении необходимых требований хорошо растет и плодоносит на одном месте до 10 лет
Какие стратегические и научные интересы Беларусь преследует на ледовом континенте
Авторы
СКАНИРУЙТЕ