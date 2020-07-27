От двух до 12 лет: оглашен приговор 16 обвиняемым “дела банкиров" 

Это уголовное дело ВС рассматривал с марта на выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Обвиняемые – восемь должностных лиц банковских учреждений и госорганов, а также восемь представителей бизнес-среды. Среди известных фигурантов – Феликс Касперович – в недавнем прошлом председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (подведомственного Нацбанку предприятия), Андрей Подгорный – бывший замначальника Главного управления информтехнологий Нацбанка, Сергей Сиводедов – экс-гендиректор предприятия «Белтелеком», Андрей Втюрин – бывший замгоссекретаря Совета Безопасности Беларуси и другие. 12 из 16 обвиняемых участвовали в судебном разбирательстве, находясь под стражей. Все они люди семейные, у многих есть дети, в том числе несовершеннолетние.Прежде чем дать правовую оценку поступкам каждого из этих людей, судебной коллегии нужно было тщательно изучить все нюансы множества переплетенных между собой эпизодов. Напомним, изначально в коррупционных схемах разбиралось следственное управление КГБ. Выяснилось, что список того, за что брали взятки при поставках в страну телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения, достаточно широк. Тут и договоры по модернизации аппаратно-программного комплекса, и поставки абонентских приставок со встроенным модулем вай-фай, и закупки лицензий для оборудования, его поставка и монтаж и многое другое. Ранее озвучивались данные о том, что только у взяткополучателей было изъято более 1 650 000 долларов (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более килограмма золота.... Сегодня в самом просторном зале судебных заседаний Минска довольно много людей. Большинство – семьи и друзья тех, кому вот-вот вынесут вердикт. Отмечу, что судебная коллегия, вынося приговор, во многом согласилась с наказанием, о котором ранее просила сторона обвинения. В том числе в вопросах применения амнистии к фигурантам, с учетом их персональных обстоятельств и т. д. в ряде случаев суд смягчил наказание. В итоге все фигуранты признаны виновными.Феликс Касперович, экс-председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра (обвинялся в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме 868 750 долларов) приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, режим отбывания наказания усиленный.Андрей Подгорный, замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка (обвинялся в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме 868 750 долларов) также приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима. Напомню, Касперович и Подгорный (как и еще трое фигурантов) заключали досудебное соглашение о сотрудничестве, и им не может быть назначено наказание больше половины максимального срока по уголовной статье.Сергей Сиводедов, бывший гендиректор «Белтелекома» (обвинялся в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов и 15 000 евро) получил 7 лет колонии в условиях усиленного режима.Игоря Кудасова, в прошлом начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка (обвинялся в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве) приговорили к 3 годам лишения свободы.Юрию Зданевичу, экс-директору РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов (обвинялся в получении взяток в особо крупном размере) назначено наказание – 7 лет колонии, режим усиленный.Алексей Милованов, начуправления информбезопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» (обвинялся в получении взятки в сумме 27 000 долларов) приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима.Андрей Втюрин, до задержания являлся замгоссекретаря Совета Безопасности (обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, а также в подстрекательстве к даче взятки) приговорен к 12 годам колонии. Также он лишен воинского звания "полковник запаса". Гособвинитель, напомню, просил суд приговорить Втюрина 14 годам колонии.Юрий Пономарев, который ранее являлся исполнительным директором ОАО «Банк БелВЭБ» (обвинялся в получении взяток, а также выгоды имущественного характера) приговорен к 3 годам лишения свободы, режим усиленный.Владимиру Жилину, фактическому руководителю ООО «Мобильный сервис» (обвинялся в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов) назначено наказание – 4 года колонии усиленного режима.Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (обвинялся в даче взяток) приговорен к 4 годам колонии усиленного режима.Михаил Пригара, до этой истории представлявший ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (обвинялся в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов) приговорен к 3 годам колонии усиленного режима.Сергея Шаркова, бывшего совладельца СООО «ДПА» (обвинялся в даче взяток) суд обязал выплатить штраф – 135 тысяч рублей.Александр Бровка, представлявший ООО «Мобильный сервис» (обвинялся в даче взяток, предоставлении выгоды имущественного характера) получил 4 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» (обвинялись в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов), приговорены каждый к 2 годам колонии в условиях усиленного режима.Владимир Томченко, до возбуждения уголовного дела – директор ООО «ТТ-Связьком» (обвинялся в даче взятки), приговорен к 3 годам ограничения свободы в исправучреждении открытого типа.Кудасов от отбывания назначенного наказания освобожден в связи с истечением сроков давности. Он освобожден из-под стражи в зале суда. Как и Казанцев с Горбачевым, наказание им считается отбытым. На Пономарева, находившегося во время судебного следствия не в заключении, сегодня надели наручники. К обвиняемых Пономареву, Сиводедову, Втюрину, Жилину, Горбачеву, Казанцеву, Касперовичу, Подгорному, Покрышке, Пригаре и Милованову применена амнистия, срок наказания каждому сокращен на год. От наказания в виде ограничения свободы по амнистии частично освобождены Бровка и Томченко.Приговор Верховного Суда обжалованию и опротестованию в аппеляционном порядке не подлежит.