От 18 до 20 лет колонии: вынесен приговор анархисту Олиневичу и еще троим фигурантам

От 18 до 20 лет колонии. Оглашен приговор группировке радикала Олиневича. Фигурантов четверо. Они признаны виновными в совершении актов терроризма, а также в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Это те самые анархисты, которых наши пограничники задержали 28 октября 2020 года в Ельском районе возле украинской границы. У преступников было огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, боевая ручная граната, травматический пистолет с патронами, газовые баллончики, военные рюкзаки и форма, палатки, саперная лопатка, топор, фонари. А еще - ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера, флеш-накопители, сим-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другая спецэкипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и деньги в разных валютах.
Как выяснилось, именно эти люди 21 октября прошлого года подожгли четыре автомобиля на стоянке прокуратуры Солигорского района, а также служебное помещение здания межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. До этого на фасаде строения оставили послание члену Совета Республики. Аналогичное спустя неделю оставили и на здании Мозырского райотдела ГАИ, оно также подверглось нападению. Для поджогов использовалась жидкость, содержавшая бензин и дизтопливо. Для чего это делалось? Для радикализации и дестабилизации ситуации в стране.
Формировалась группировка на Украине в августе 2020-го, там и вооружалась. Все четверо имели диверсионную подготовку, навыки взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, соблюдали меры конспирации. В Беларуси передвигались только в темное время суток.
Добавлю штрихи к портретам террористов. Мы рассказывали о том, что в преддверии попытки «беломайдана» анархия задействовала силовой ресурс. В эту сеть входил и Игорь Олиневич. Он, напомню, уже был осужден по делу «анархистов» и приговорен к восьми годам лишения свободы за экстремистские преступления. Речь о серии поджогов, вандализме, знаменитой атаке с коктейлями Молотова» на здание посольства России в Минске. До этого, в 2009 году, отличился, когда группа около тридцати человек у здания Минобороны развернула транспаранты с лозунгами вроде «Выше, выше черный флаг — государство главный враг», а Олиневич забросил на территорию министерства дымовую гранату. Через пару месяцев бросал в казино сигнальные факелы. Когда же Олиневича помиловали, он спешно уехал в Польшу. Дубовский находился в розыске. Резанович - участник киевского Майдана, был депортирован из России в Беларусь. Романова в 2012-м задерживали в День Независимости на подъезде к Минску с самодельным взрывным устройством.
И вот орггруппа снова на скамье подсудимых. Уголовное дело рассматривал Минский областной суд. Каждый из этой группировки - потенциальный убийца. Максимальное наказание по предъявленным составам - до двадцати лет лишения свободы. От высшей меры их спасло лишь отсутствие человеческих жертв. Однако к ним террористы были готовы. Напомню, что обвиняемые внесены в список «организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».
Приговор: Олиневич - 20 лет лишения свободы, Дубовский - 18 лет, Романов - 20 лет колонии, Резанович - 19 лет. Романов будет отбывать наказание в колонии в условиях строгого режима, остальные - усиленного. Судебное решение может быть обжаловано, на это есть 10 суток.
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