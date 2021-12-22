От 15 рублей за елку: какие новогодние деревья пользуются спросом у минчан

Накануне праздников в стране открылись около 1100 елочных базаров. Ели и сосны, большие и маленькие, в кадках и без… Найти новогоднее дерево здесь можно на любой вкус и кошелек. Даже самый требовательный покупатель не уйдет с пустыми руками. Корреспондент sb.by узнала, какие новогодние деревья предпочитают покупатели и где искать самые дешевые.

Одна из первых торговых точек по реализации новогодних деревьев, открывшаяся в Минске, – площадка в Минском лесхозе на улице Багратиона, 70. Она заработала еще в понедельник. Несмотря на рабочий день, люди шли безостановочно.

– Я жену себе не так тщательно выбирал, как елку, – шутит мужчина, пока его супруга внимательно осматривает каждую пушистую красавицу. Не проходит и десяти минут, как пара с улыбками на лицах покидает базар и несет ту самую идеальную елку к машине.

Понять трудности выбора покупательницы несложно – ассортимент на елочном базаре такой, что глаза разбегаются. Сотрудники лесхоза серьезно подходят к подбору деревьев. Стараются предлагать зеленых красавиц разного вида и размера, чтобы каждый горожанин нашел для себя то, что нужно.

К концу рабочего дня покупателей становится еще больше. И оно понятно – цены в этой точке приятно радуют. Неотъемлемый атрибут новогодних праздников хозяйство реализует здесь по следующим ценам: ель высотой до 1 метра стоит 19,2 рубля, от 1 до 2 метров – 26,4 рубля, от 2 до 3 метров – 33,6 рубля. За деревце в кадке до 1 метра придется заплатить 33,6 рубля, до 1,5 метра – 48 рублей, от 1,6 до 2 метров – 56,4 рубля.

На выходе люди обсуждают советы по правильному уходу за новогодними деревьями. Продавцы терпеливо рассказывают про адаптацию деревьев к теплым квартирным условиям. Говорят, прежде чем установить дерево в квартире, нужно дать ему несколько часов постоять в прохладном месте – в подвале или на балконе. В помещениях елки лучше держать подальше от батарей – так они дольше простоят.

Сегодня крупный елочный базар открылся возле станции метро «Каменная Горка». С самого утра здесь царит ажиотаж. В первый же день реализовано более 200 елей. Директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Владислав Тетеренок рассказал о трендах на зеленых красавиц:

– Эту точку мы покупали на аукционе в 2019 году. Аренда рассчитана на три года. Когда мы только начинали, люди скептически относились к елям в кадках, брали в основном срезку. Породный состав был скромнее – ель европейская и сосна обыкновенная. И всё. У частников была та же картина. Со временем вкусы покупателей поменялись. Сегодня деревья в кадках как никогда в ходу. Ассортимент тоже расширили. Помимо ели европейской и сосны обыкновенной предлагаем покупателям ель сербскую, ель колючую или голубую, как ее называют в народе, есть еще пихта Нордмана и пихта датская.

Деревья в кадках стали отличным компромиссом для тех, кто не представляет себе Новый год без живой елки и при этом симпатизирует экоактивистам. Весной можно высадить свое новогоднее деревце в открытый грунт и тем самым внести посильную лепту в сохранение лесов.

– У нас ценник на деревья в кадках начинаются от 22 рублей. Самый дорогой вариант – 98 рублей. Срезка начинается от 15 рублей, – озвучил цифры Владислав Тетеренок. – Наши цены на порядок ниже, чем у конкурентов. Та же ель, которая у нас стоит 22 рубля, там стоит от 60 рублей. К нам едут со всего Минска. Средний ценник у нашего покупателя выходит на 15–25 рублей. Избирательным клиентам предлагаем новинку сезона – ель экстра. Это, скажем так, породистая, формованная ель. Она самая дорогая.

Оплатить покупку можно за наличный и безналичный расчет. Действуют все карты рассрочек. Рассчитаться также можно через приложение «Оплати», где действует небольшая, но не менее приятная скидка.

– Мы пришли за атмосферой праздника. И еще день выдался по-настоящему зимний. Хочется настоящей елочки, потому что пахнет она по-настоящему, не любим мы пластик. Сейчас принесем домой и создадим атмосферу Нового года, – говорит покупатель Артем.

– Нам еще подарок дали – набор шишек. Приятно, пойдут на декор, – добавляет его спутница Анастасия. Их собака Чиф также не скрывает радости по поводу покупки, с интересом обнюхивая ее со всех сторон.

В зависимости от наплыва покупателей каждые 2–3 часа машина подвозит на базар новую партию зеленых красавиц. Владислав Тетеренок вспоминает, что в прошлом году бывали дни, когда машина привозила 100 елей, а за ними уже стояла очередь из 100 человек. Деревья уходили с лету! И машина опять возвращалась в лес за новой партией товара.

Понаблюдав за покупателями, делаем однозначный вывод: спросом пользуются деревья от 1 до 2 метров. Продавцы отмечают, что это выше, чем в прошлом году. Тогда в ходу были деревья до 1,5 метра. Для удобства покупателей ели тщательно упаковывают в специальную сетку.

Пенсионерка Галина Николаевна пришла на елочный базар с внуком. Признается, если бы не ребенок, обошлась бы хвойным букетом, а так хочется создать малышу настоящее новогоднее настроение – с елочными игрушками и запахом хвои:

– Берем пихту, говорят, она не так сильно сыплется. Хотим, чтобы дерево простояло до Рождества, а еще лучше до Старого Нового года. В 30 рублей уложились, как и планировали.

Начальник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Александр Овсей рассказал, как на елочном базаре выбрать свежее деревце, которое дольше простоит:

– Берем иголочку и растираем ее в руках. На пальцах должен появиться древесный сок зеленого цвета. И запах хвои, конечно. Если елка давно лежит, то хвоя будет трескаться, ломаться, выдавить из нее влагу не получится, никакого запаха тоже не будет.

gorbatenko@sb.by