Освящение часовни и День мотострелков: какие мероприятия пройдут на "Линии Сталина" во второй половине сентября

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БЕЛТА

Так, 19 сентября в ИКК "Линия Сталина" по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета пройдет освящение часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского. Ожидается, что освящать храм будет Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин. Строительством часовни руководит протодьякон Максим Логвинов.В субботу, 25 сентября, при поддержке Министерства обороны Беларуси на территории комплекса отметят День мотострелков. Будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки. Гостям покажут военно-историческую реконструкцию боя, заезд экипажа БМП-1. Будет возможность покататься на танке и вертолете. На мероприятии выступят специалисты-кинологи кинологического центра в/ч 2044. Также запланирован концерт ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Беларуси.Вход платный, билеты еще есть в продаже. Праздник начнется в 11:00, завершится в 19:00.Фото ИКК "Линия Сталина"