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Освящение часовни и День мотострелков: какие мероприятия пройдут на "Линии Сталина" во второй половине сентября

В этом месяце на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" состоится освящение часовни, запланировано и празднование Дня мотострелков. Об этом сообщается на сайте комплекса.

Фото из архива БЕЛТА

Так, 19 сентября в ИКК "Линия Сталина" по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета пройдет освящение часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского. Ожидается, что освящать храм будет Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин.  Строительством часовни руководит протодьякон Максим Логвинов. 




В субботу, 25 сентября, при поддержке Министерства обороны Беларуси на территории комплекса отметят День мотострелков. Будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, соревновательные площадки. Гостям покажут военно-историческую реконструкцию боя, заезд экипажа БМП-1. Будет возможность покататься на танке и вертолете. На мероприятии выступят специалисты-кинологи кинологического центра в/ч 2044. Также запланирован концерт ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Беларуси. 

Вход платный, билеты еще есть в продаже. Праздник начнется в 11:00, завершится в 19:00. 


Фото ИКК "Линия Сталина"
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