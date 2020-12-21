ОСВОД предупреждает: выходить на водоемы Минска и окрестностей все еще опасно

Согласно оперативной информации о толщине льда, температуре воды и воздуха на водных объектах в районах действия спасательных станций МГО ОСВОД, ситуация по состоянию на 21 декабря сложилась следующим образом. В районе спасательной станции «Вяча» на одноименном водохранилище толщина льда составляла от 0 до 7 см, местами промоины, на водохранилище Дрозды – от 7 до 8 см, местами промоины. На Заславском водохранилище в районе спасательной станции «Заславль-1» лед достигал толщины от 8 до 12 см, у станции Заславль-2» – до 7 см, местами промоины. На Комсомольском озере толщина льда была всего лишь до 5 см, на водохранилище Криница – до 10 см, на водохранилище Волчковичское (спасательная станция «Птичь») – от 9 до 13 см, есть промоина. Наконец, на Цнянском водохранилище толщина льда достигла 12 см.– констатировали в столичной организации ОСВОД.В ОСВОД напоминают, что во время ледостава, а также до достижения толщины льда семь сантиметров и в период интенсивного таяния и разрушения выход на лед запрещается. В остальных случаях переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных переправ. При их отсутствии, прежде чем двигаться, необходимо убедиться в прочности ледового покрытия. Прочность проверяется пешней или колом. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим следам, при этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Проверять прочность ударами ног запрещается.По оперативным данным ОСВОД, с начала года по 20 декабря в Беларуси от утопления погибли 367 человек, в том числе 20 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находились 174 человека (47,4%). Спасено 308 человек, в том числе 89 несовершеннолетних. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 14 466 человек, в том числе 2547 несовершеннолетних.