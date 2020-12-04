Островец и Копыльский район: 4 декабря в Беларуси пройдут две электронные ярмарки вакансий

На протяжении часа, с 10:00 до 11:00, будет проходить электронная ярмарка вакансий города Островца. На ней Островецкое РУП «ЖКХ» предложит четыре рабочих места – водителя автомобиля, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесаря по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования и электрогазосварщика. Имеется вакансия и у Островецкого районного исполнительного комитета: там требуется главный специалист (направление деятельности заранее не анонсируется).На электронной ярмарке вакансий Копыльского района 31 рабочее место предложит соискателям местная центральная районная больница. Туда требуются врач-специалист, заведующий, медицинская сестра-специалист, медицинский статистик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, фельдшер-лаборант.Предприятие «ПИК – Лесное» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции – зерна, сахарной свеклы, кукурузы, а также на выращивании крупного рогатого скота и производстве молока. Этот наниматель представит 57 вакансий, среди которых агроном, ветеринарный врач, водитель автомобиля, животновод, зоотехник, инженер-механик, инженер по охране труда, инженер-энергетик, оператор машинного доения, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, тракторист и др.Наконец, еще одно сельхозпредприятие – ОАО «Копыльское» – приглашает ветеринарного врача, главного зоотехника, животновода, оператора машинного доения, оператора по искусственному осеменению животных и птицы, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.В обеих электронных ярмарках вакансий также заявлено присутствие традиционного участника подобных мероприятий – ОАО «Минскремстрой», на сей раз с 251 вакансией.Во время проведения электронной ярмарки вакансий соискатели работы получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.