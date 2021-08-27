Особо опасного преступника из Беларуси задержали в Санкт-Петербурге после 22 лет розыска

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Подозреваемый в 1998 году вступил в банду и в ее составе на протяжении двух лет осуществил десять вооруженных нападений на людей, четыре из них были сопряжены с умышленным убийством. В 1999 году при задержании в Орше мужчина вместе с подельниками оказал сопротивление сотрудникам милиции и внутренних войск, в результате чего они получили огнестрельные ранения. После этого он сумел скрыться. Житель Орши был объявлен в межгосударственный и международный розыск.В ходе оперативно-разыскной работы было установлено, что он проживает в Санкт-Петербурге и имеет поддельный паспорт. Сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали фигуранта.Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Беларусь.Видео УВД Витебского облисполкома