Ошмяны отмечают 680-летие

Масштабное торжество развернулось сразу на нескольких площадках

К долгожданному юбилею город у западной границы Беларуси готовился не один месяц, поэтому даже дождь не стал помехой для праздника.





Гулянья стартовали с открытия мини-футбольной площадки в новом микрорайоне города по улице Борунской. Для молодых семей, которые здесь живут, она станет неплохим подспорьем для активного отдыха.

Основное действо развернулось на центральной площади Ошмян. Посмотреть на грандиозное шествие организаций и предприятий города и района собралось немало зрителей. В праздничный день ошмянцы не стали стесняться и показали то, чем знаменит и богат их край, -- насыщенное на события прошлое и достойная современность.





В городе развита перерабатывающая мясо-молочная промышленность, сырье для которой поставляют сельхозорганизации не только Ошмянского, но и других районов. А где есть работа, там есть и будущее. Вслед за шествием профессионалов, состоялся "парад колясок" - ошмянские мамы прокатили своих малышей в самодельных корабликах и замках, на печках и облаках.

- Многовековая история города наполнена радостными и грустными, героическими и трагическими страницами. Наша земля подарила миру много талантливых и трудолюбивых людей - государственных и политических деятелей, поэтов, мастеров искусств и учёных. Они принесли нашему краю почет и уважение, прославили его честным трудом. Мы с благодарностью вспоминаем поколение воинов-освободителей и тех, кто отдал лучшие годы своей жизни послевоенному восстановлению города и района. Они оставили нам прекрасное наследие. Поэтому день рождения города - это хорошая возможность сказать спасибо всем, кто вложил в его развитие свой труд и талант, сохранил и приумножил традиции, смело строил планы и воплощал их в жизнь, -- поделился председатель Ошмянского районного исполнительного комитета Владислав Гершгорин. - Но время не стоит на месте и мы идём вперёд. Для каждого, кто здесь вырос, кто здесь живёт сейчас, Ошмяны - лучший город на земле. Вместе мы строим новое комфортабельное жилье, спортивные и культурные объекты. Мы оснащаем и модернизируем наши предприятия, развиваем сельское хозяйство. Эти и другие позитивные изменения - результат большой совместной работы, которую продолжит наша молодежь.





Во время торжества звание почетного гражданина Ошмян присвоили директору автомобильного парка 13 г. Ошмяны Виктору Скаскевичу и ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Мягковой. Кроме того, жители города и района, которые проявили особые успехи в трудовой деятельности, были награждены памятным нагрудным знаком «680 год г. Ашмяны».

Поздравить город с юбилеем прибыли многочисленные гости - титулованный гандболист, олимпийский чемпион Андрей Барбашинский, депутат Палаты Представителей Александр Маркевич, председставители местных властей Гроденщины. Так, председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий приехал в Ошмяны не с пустыми руками - подарил городу чудесную картину с видами Гольшан:

-- Падарунак сімвалічны. Ашмянскі край для мяне не чужы, бо я нарадзіўся у вёсцы Кунцэвічы, хадзіў у школу ў Навасёлкі. Сам святам, землякі!





Известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов презентовал на юбилейном торжестве книгу «Ашмяны і ваколіцы. Падарожжа ў часе». В издании собрано около 400 сотен редких фотографий и почтовых карточек с видами Ошмянщины периода конца XIX -- середины XX столетия. Многие из них публикуются впервые.

Отмечать юбилей ошмянцы планируют до глубокой ночи. Музыкальную программу открыл гродненский ансамбль «Белые Росы». Вслед за ним на сцену выйдут творческие коллективы города и района, а также приглашенные гости из Сморгони.





Пожалуют на праздник и столичные артисты. Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управление Михаила Финберга сыграет песни на музыку белорусских и советских композиторов. Солист Белорусской государственный филармонии Игорь Задорожный представит ошмянцам эстрадную программу. А хедлайнерами вечера станут Тео и Ольга Рыжикова.

Завершится торжество восьмиминутным фейерверком.



























