Американец из города Детройт, штат Мичиган, сорвал куш в лотерею после того, как ему продали не тот билет, который он просил. Об этом пишет издание Eastmojo.
На автомобильной заправке мужчина хотел приобрести билет моментальной лотереи за 10 долларов. «Продавец по ошибке продал мне билет за 20 долларов. Он предложил заменить его, но я почувствовал, что необходимо сохранить его. Я рад, что так и сделал! Эта ошибка принесла мне большие деньги» – сообщил победитель.
Приобретенный им билет оказался выигрышным и принес владельцу два миллиона долларов.
В целях безопасности имя 57-летнего победителя не сообщается. Американец решил отказаться от ежемесячных выплат приза и получить единовременный платеж, который после выплаты налогов составил 1,3 миллиона долларов.
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Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство
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