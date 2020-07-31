Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство

На автомобильной заправке мужчина хотел приобрести билет моментальной лотереи за 10 долларов. «Продавец по ошибке продал мне билет за 20 долларов. Он предложил заменить его, но я почувствовал, что необходимо сохранить его. Я рад, что так и сделал! Эта ошибка принесла мне большие деньги» – сообщил победитель.Приобретенный им билет оказался выигрышным и принес владельцу два миллиона долларов.В целях безопасности имя 57-летнего победителя не сообщается. Американец решил отказаться от ежемесячных выплат приза и получить единовременный платеж, который после выплаты налогов составил 1,3 миллиона долларов.