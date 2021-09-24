У ребенка осенняя хандра? Клинический психолог рассказала, как ее побороть

С приходом осени ваш ребенок стал больше поход на медвежонка, который все время хочет спать? Утром его невозможно вытащить из постели, он чаще капризничает, жалуется на усталость, а настроение колеблется от плохого до очень плохого? Часто родителей пугает такое состояние детей, они думают, что это симптомы какого-то заболевания. Но, если доктор и анализы свидетельствуют об обратном, значит, в гости к вашему чаду пришла осенняя хандра. О том, как помочь ребенку в такой ситуации, рассказала клинический психолог Виктория Паксеваткина.



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Виктория Паксеваткина.

фото из личного архива

Возраст ребенка значения не имеет, сезонное ухудшение настроения может случиться и у дошкольника, и у подростка. Осенняя хандра проявляется неустойчивым эмоциональным состоянием, это временное явление, связанное с наступлением сезонных изменений в природе, она не является психическим заболеванием в отличие от депрессии.

Причины развития осенней хандры вполне очевидны. Во-первых, изменение режима: летом у школьников каникулы, когда им позволяется спать и гулять сколько угодно. У малышей летом тоже чаще всего есть возможность больше времени проводить на улице, да и утренние походы в детский сад часто сменяются отдыхом у бабушки или отпуском с родителями. С приходом осени режим становится жёстко регламентирован, а нагрузки резко возрастают. Из летнего ничегонеделанья ребенок сразу попадает в ситуацию, когда вслед за ранним подъемом его ждет трудный день. Во-вторых, сокращение светового дня, длинные темные вечера провоцируют выработку гормона сна, любой человек в этой ситуации становится более сонливым, чем обычно. Постепенно переутомление нарастает, и настроение делается неустойчивым, состояние апатии сменяется приступами раздражительности или вспышками агрессии.

Как же помочь ребенку пережить этот «унылый» период так, чтобы осенняя хандра не превратилась в осеннюю депрессию?

Прежде всего воздействуем на причины этого явления. Мало солнечного света из-за короткого светового дня? Значит добавим больше яркого искусственного света в помещении и максимально используем возможность погулять в дневное время, особенно, если выдался солнечный день. Выстраиваем режим дня ребенка в соответствии с сезонными изменениями в природе. Ложиться спать нужно чуть раньше, чтобы было достаточно времени для полноценного сна. Наложите вето на ночные «тусовки» в соцсетях или просмотр видео роликов. Тусклое освещение от экрана телефона или монитора способствует усилению выработки белка TNF, вызывающего депрессивное состояние. Утром и вечером старайтесь, чтобы освещение было достаточно ярким, купите для комнаты ребенка максимально яркие лампы.

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Давно известно психологам и о влиянии на настроение различных цветовых оттенков. Используя цветотерапию, можно даже повысить работоспособность и стабилизировать эмоциональное состояние. Постарайтесь использовать яркие солнечные цвета в оформлении детской и одежде ребенка. Даже подростку может понравиться яркая толстовка кроссовки, а уж дошкольника точно обрадуют яркие резиновые сапожки и дождевик. Например, считается, что оранжевый цвет создаст веселое настроение, чувство легкости и благополучия, придает уверенность в своих силах, уменьшает раздражительность, а красный — это цвет энергии. Одежда таких цветов не позволит ребенку печалиться.

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Помните, еще древние говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», поэтому для поддержания хорошего эмоционального фона необходимо заботиться и о теле. Про сон мы уже говорили выше. Теперь о питании. Осеннее время хорошо тем, что можно выбрать овощи и фрукты по вкусу даже самым привередливым детям. Чем больше овощей и фруктов разных цветов, тем больше в них разнообразных витаминов. Ну и разноцветный салатик или рагу выглядит «весело» и интересно.

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Одним из чудодейственных способов снизить влияние стресса на организм является физическая нагрузка. Ведь в стрессовой ситуации наш организм готовится «бить или бежать», спасая свою жизнь. И именно осенью, когда нагрузки возрастают, а стрессогенных ситуаций становится в разы больше (одна школа чего стоит), дети вместо того, чтобы двигаться больше, чаще всего страдают от гиподинамии. И речь не идет о занятиях «большим спортом». Вполне достаточно длительных прогулок и подвижных игр на свежем воздухе.

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Итак, режим, питание, физическая активность и больше яркого света – это, как говорится, маст ту ду.

Что еще можно сделать для улучшения эмоционального состояния ребенка? Конечно, обниматься. Тактильный контакт важен для детей любого возраста, так что больше обнимайте и малышей, и подростков. С этим средством невозможно переборщить.

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Еще один отличный способ, помогающий справиться с осенний хандрой, с помощью ассоциаций связать осень с чем-то приятным и радостным. Для этого нужно наполнять свободное время специальными «осенними» занятиями. Это могут абсолютно любые занятия, единственным критерием которых будет взаимное удовольствие. Можно читать любимые книги или вместе смотреть старые комедии, завернувшись в плед. Можно собирать шуршать листьями в парке и собирать из них букеты для осеннего декора квартиры. Можно вместе варить варенье или печь печенье и пироги с сезонными фруктами. Все зависит от возраста ребенка и вашей фантазии.

В общем, осень – это повод проводить больше времени вместе с детьми. И тогда никакая хандра им не страшна!