Осенние тенденции макияжа и ухода за кожей

Сегодня отмечается Всемирный день красоты. Ухоженные, здоровые кожа и волосы – визитные карточки представительниц прекрасного пола. Ксения Панасюк, визажист и член международной ассоциации бровистов, поможет дамам выбрать актуальный макияж и подобрать уход за кожей лица.

Ксения Панасюк фото предоставлено из архива героини

Главное условие макияжа -- ухоженность кожи. Без нее ни смоки айс, ни идеальные красные губы не украсят девушку. Уход включает в себя очищение, тонизирование, увлажнение утром и вечером.







- На осенний период я бы посоветовала использовать мягкие, не агрессивные по составу средства очищения, -- делится Ксения. -- При выборе тоника следует избегать спирта в составе. Он сушит и стягивает кожу. Крем необходимо выбирать более питательный и увлажняющий, чем на лето. Для увлажнения кожи в осеннее время полезно использовать сыворотку для лица. Она проникает намного глубже, чем крем. Это помогает увлажнить и восстановить гидробаланс кожи.

Маски для лица визажист советует использовать 2-3 раза в неделю вне зависимости от времени года. Переусердствовать с уходом не стоит: можно испортить кожу лица. У всего должна быть «золотая середина». После проведенных ритуалов можно быть уверенным: тональное средство будет нанесено ровно и красиво.

Не сдает лидирующие позиции тотальный nude -- макияж без макияжа. Окружающие будут думать, что перед выходом из дома дамы проигнорировали косметику. В моду вернулось щедрое нанесение румян. Их следует наносить чуть дальше от центра лица, ближе к вискам. Стрелки в этом сезоне рисуем какие душе угодно: от тонких до графичных. Все зависит от настроения и образа!

Более восьми лет в топе самых востребованных макияжей держится смоки айс. Классические угольно-черные, фиолетовые, синие, зеленые акценты на глазах сделают взгляд выразительным и притягательным.

- Смоки айс можно наносить как кистями, так и подушечками пальцев. Легкая небрежность только приветствуется, -- рассказывает Ксения Панасюк.

Губы смело можно красить как прозрачным блеском, так и темными помадами, красными -- в любом случае вы будете в тренде. Этой осенью можно все.

Ольга Плюхаева

Любите и принимайте себя со всеми достоинствами и недостатками. Можно сделать самый красивый макияж и надеть самую модную одежду, но если нет уверенности в себе, то все усилия тщетны. Глядя в зеркало, сделайте комплимент прекрасной даме, которая смотрит на вас и улыбнитесь. Уверена, красота начинается внутри.