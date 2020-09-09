Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.11
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Осенние тенденции макияжа и ухода за кожей

Осенние тенденции макияжа и ухода за кожей

Сегодня отмечается Всемирный день красоты. Ухоженные, здоровые кожа и волосы – визитные карточки представительниц прекрасного пола. Ксения Панасюк, визажист и член международной ассоциации бровистов, поможет дамам выбрать актуальный макияж и подобрать уход за кожей лица.

Ксения Панасюк 

фото предоставлено из архива героини

Главное условие макияжа -- ухоженность кожи. Без нее ни смоки айс, ни идеальные красные губы не украсят девушку. Уход включает в себя очищение, тонизирование, увлажнение утром и вечером.

- На осенний период я бы посоветовала использовать мягкие, не агрессивные по составу средства очищения, -- делится Ксения. -- При выборе тоника следует избегать спирта в составе. Он сушит и стягивает кожу. Крем необходимо выбирать более питательный и увлажняющий, чем на лето. Для увлажнения кожи в осеннее время полезно использовать сыворотку для лица. Она проникает намного глубже, чем крем. Это помогает увлажнить и восстановить гидробаланс кожи.

Маски для лица визажист советует использовать 2-3 раза в неделю вне зависимости от времени года. Переусердствовать с уходом не стоит: можно испортить кожу лица. У всего должна быть «золотая середина». После проведенных ритуалов можно быть уверенным: тональное средство будет нанесено ровно и красиво.

Не сдает лидирующие позиции тотальный nude -- макияж без макияжа. Окружающие будут думать, что перед выходом из дома дамы проигнорировали косметику. В моду вернулось щедрое нанесение румян. Их следует наносить чуть дальше от центра лица, ближе к вискам. Стрелки в этом сезоне рисуем какие душе угодно: от тонких до графичных. Все зависит от настроения и образа!

Более восьми лет в топе самых востребованных макияжей держится смоки айс. Классические угольно-черные, фиолетовые, синие, зеленые акценты на глазах сделают взгляд выразительным и притягательным.

- Смоки айс можно наносить как кистями, так и подушечками пальцев. Легкая небрежность только приветствуется, -- рассказывает Ксения Панасюк.

Губы смело можно красить как прозрачным блеском, так и темными помадами, красными -- в любом случае вы будете в тренде. Этой осенью можно все.

Ольга Плюхаева

Любите и принимайте себя со всеми достоинствами и недостатками. Можно сделать самый красивый макияж и надеть самую модную одежду, но если нет уверенности в себе, то все усилия тщетны. Глядя в зеркало, сделайте комплимент прекрасной даме, которая смотрит на вас и улыбнитесь. Уверена, красота начинается внутри.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Улыбка Анны Хилькевич очаровала фанатов в Instagram
Лукашенко о внутренних причинах протестов в Беларуси: появились богатые люди, которым захотелось власти
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Лукашенко рассказал подробности истории с задержанием группы из 33 человек, приехавших из России
Дмитрий Басков избран председателем Белорусской федерации хоккея
В Слуцком районе УАЗ сбил ребенка на велосипеде
Ученые выяснили, как можно предотвратить смертельную стадию рака
Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией
В Лиде состоялась «Ярмарка безопасности»
Российскому бойцу потребовалось 50 секунд, чтобы сокрушить соперника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
Украинский политический обозреватель: призывы оппозиции направлены на развал экономики Беларуси
ГПК: информация о местонахождении и правовой оценке действий Колесниковой будет предоставлена позже
"Я не трус и бежать не собираюсь" – Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца Независимости
О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах – Лукашенко высказался о новой Конституции
ПРООН проведет бесплатные тренинги для восстановления бизнеса после COVID-19
ЕЭК: Беларусь активно использует рынок ЕАЭС, ее поставки составляют почти четверть торговли в союзе
Андрей Швед назначен Генеральным прокурором Беларуси
"Гомсельмаш" наращивает производство и реализацию техники
Аэродром Орша полноценно заработает к 7 ноября этого года
Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлость и трусость
При столкновении парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек
ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают дискуссию о необходимости ввести маркировку молочных товаров
Музей истории театральной и музыкальной культуры познакомит со сценографией Бориса Герлована
В Грузии запретили свадьбы из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Лукашенко предупредил о негативном влиянии Telegram-каналов: некоторым людям задурили мозги
Супермаркет горел в Гомеле
Статус наблюдателя при ЕАЭС Узбекистану может быть предоставлен до конца года
Депутат Клишевич: Беларусь – одна из немногих стран, которой удается успешно противостоять комбинированной, сложной и хорошо подготовленной «цветной революции»
Лукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени
Погода 10 сентября: оранжевый уровень опасности и скорость ветра до 20 метров в секунду
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смелость бежать
Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ
Лукашенко: спокойствие и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось
Беларусь в условиях пандемии меньше других стран ЕАЭС сократила поставки товаров на общий рынок
ЕС переживает рекордный экономический спад, главная проблема - безработица
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек
Кризисный психолог о том, что общего у жертв рекламы и участников цветных революций
Вторая очередь ОЭЗ "Бремино-Орша" введена в строй
В Витебской области за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу
Осенние тенденции макияжа и ухода за кожей
Могилевские следователи завершили расследование ДТП с четырьмя погибшими
мнение
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ
Брюссель: безработица снимает маски
Двух браконьеров осудили в Лунинце
Депутат Верховной рады призвал белорусов не совершать чужих ошибок
Опубликованы результаты расследования ДТП в Могилевской области, в котором погибли четыре человека
Авторы
СКАНИРУЙТЕ