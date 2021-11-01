Организации смогут отчуждать и сдавать в аренду любую недвижимость на селе

Организации смогут отчуждать и сдавать в аренду объекты недвижимости, находящиеся в государственной и частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих госрегистрацию их создания, возникновения прав на такие объекты и/или земельные участки. Такое предложение содержится в проекте изменений в Указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Документ находится на общественном обсуждении.

– Сейчас одним из факторов, затрудняющих оперативное открытие торговых объектов в сельской местности, является отсутствие правоудостоверяющих документов на отчуждаемое или передаваемое в аренду недвижимое имущество и невозможность их восстановления в связи с тяжелым финансовым положением собственников, – отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

При этом основные вопросы использования имущества, находящегося в госсобственности, урегулированы Указом от 29 марта 2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Вместе с тем вопросы отчуждения и передачи в аренду имущества, на которое отсутствуют правоудостоверяющие документы, законодательно не урегулированы. Действующая редакция Указа № 345 частично решает обозначенную проблему, но содержит указание исключительно на отчуждение имущества, находящегося в госсобственности.

– Вместе с тем на территориии сельской местности и малых городских поселений расположены неиспользуемые объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в частной собственности, которое пригодно к вовлечению в оборот, но не подпадает под действие Указа № 345. Например, объекты райпо, сельскохозяйственных и других организаций, – обращают внимание в МАРТ. – Потенциальные покупатели и арендаторы не готовы идти на риск и заключать без правоудостоверяющих документов сделки, которые заведомо являются ничтожными. В свою очередь, собственники таких объектов отказываются при отсутствии установленных на законодательном уровне нормативных предписаний уменьшать стоимость объекта на сумму внесенной лицом, приобретающим этот объект, платы за оформление документов.

Также действующая редакция Указа № 345 не содержит определения срока, в течение которого должна осуществляться розничная торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг населению. Это означает, что на приобретенных объектах должна вестись только такая деятельность и объекты в дальнейшем не могут иметь другого назначения. Кроме того, в случае продажи объекта придется постоянно следить за использованием его по назначению. В связи с этим в проект указа включены нормы по отчуждению и сдаче в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной и частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания, возникновения прав на такие объекты и/или земельные участки, для целей осуществления в таких объектах розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению. Также в проект указа включена норма с указанием срока, в течение которого должна осуществляться розничная торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг населению, на приобретенных объектах. Речь о сроке не менее трех лет.

Одновременно на арендодателей объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, на которые отсутствуют документы, удостоверяющие госрегистрацию их создания и возникновения прав, возлагается обязанность в течение полугода со дня заключения договора аренды обеспечить госрегистрацию прав на указанное имущество. Неисполнение повлечет перечисление денежных средств в размере арендной платы, уменьшенной на суммы исчисленных с такой арендной платы налогов, платежей и отчислений, в бюджет района, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок для госрегистрации прав на такое имущество.

Кроме того, нормы по отчуждению объектов недвижимого имущества дополнены нормами о предоставлении рассрочки для облегчения финнагрузки на покупателя недвижимости и с учетом единообразного подхода в соответствии с нормами Декрета № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

– Также проект дополнен нормами, предусматривающими, что сумма инвестирования со стороны арендатора в капитальный ремонт может идти в зачет встречных однородных требований арендодателю в счет погашения платежей по аренде и эксплуатационным расходам, – подчеркивают в МАРТ.

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