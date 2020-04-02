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  2. Организаторы отменили официальное открытие мотосезона в Минске

Организаторы отменили официальное открытие мотосезона в Минске

Также отменена выставка «Мотовелоэкспо», передает Минск-Новости.

Организаторы отменили официальное открытие мотосезона в Минске и выступили с обращением к мотоциклистам:

—IRON PRIDE MC вынуждены сообщить об отмене мероприятий, связанных с республиканским открытием мотосезона — 2020, запланированных на 25 апреля в Минске, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В заявлении сказано, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией также переносится выставка «Мотовелоэкспо», которая должна была состояться 25 и 26 апреля.

— Возможно, она состоится в конце сентября, когда будет закрываться мотосезон, либо ее открытие перенесется на апрель 2021 года, —рассказала заместитель директора по выставочной деятельности ООО «ЭкспоСистемс» Юлия Поржецкая.

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