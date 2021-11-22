Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленной, агропромышленной, перерабатывающих сфер, строительной отрасли, организаций потребкооперации, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, домохозяйки.Среди награжденных заведующая Гвозницким фельдшерско-акушерским пунктом Малоритской центральной районной больницы Людмила Азаревич, оператор машинного доения ОАО "Покровский" Кобринского района Алена Кобак, повар Новоселковских яслей-сада Наталья Коновальчук, заместитель директора по идеологической работе сельскохозяйственного предприятия "Краснобережский" Наталия Акулич, врач-гигиенист Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии Галина Вопсева, штукатурщик строительного предприятия "Жлобинметаллургстрой" Евгения Ковалькова.Ордена Матери также удостоены педагог дополнительного образования Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Виктория Савицкая, кондитер Осиповичского хлебозавода Татьяна Савельева, продавец магазина Любанского районного потребительского общества Валентина Гуринович, работница Молодечненского городского производственного унитарного предприятия "Коммунальник" Екатерина Сидорович.Всего орденом Матери награждены 160 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.