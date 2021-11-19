Орда: принять беженцев готова профсоюзная турбаза «Пышки»

Беженцам, оказавшимся в сложной ситуации у границ Евросоюза, стараются помочь и неравнодушные белорусы, и крупнейшие общественные организации страны. Принять их готова и профсоюзная туристическая база «Пышки». Об этом заявил сегодня в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Председатель ФПБ сообщил:

– На сегодняшний день 15 машин продовольствия, первоочередных продуктов питания и товаров, необходимых человеку, мы поставили в места, где находятся беженцы. Кроме того, в одном из туристических центров Гродненского региона все готово для расселения беженцев. Если будут просьбы от мам с детьми, будем расселять их в профсоюзном санатории.

Речь идет о расположенном в 4 км от Гродно и в непосредственной близости к реке Неман туристско-оздоровительном комплексе «Пышки» предприятия «Гроднотурист». Здесь имеется жилой корпус на 88 мест, оснащенный комфортабельными номерами.