Орда: мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, краше и сильнее

Мы должны быть солидарны в своем стремлении сделать страну лучше, краше и сильнее, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Он проголосовал на выборах Президента в основной день, передает БЕЛТА.

Комментируя нынешнюю избирательную кампанию, руководитель национального профцентра согласился с журналистами, что она проходит весьма необычно для нас, но вместе с тем в полном соответствии с избирательным законодательством.

–От профсоюзов на нынешних выборах работают свыше 9 тыс. наблюдателей. Мы специально организовали эту работу, чтобы самим четко понимать и видеть весь процесс, чтобы затем дать объективному оценку результатам выборов. В основе нашего наблюдения – соблюдение норм закона. Те шероховатости, которые мы видим на участках, отправляем для рассмотрения в избирательные комиссии. Мы наблюдали все досрочное голосование, работаем и сегодня, в основной день. И мы уже можем четко сказать: выборы и голосование проходят в четком соответствии с нашим избирательным законодательством, – подчеркнул Михаил Орда.

Говоря о сделанном сегодня выборе во время голосования, председатель ФПБ подчеркнул, что самое главное для нашей страны – это дальнейшее развитие.

– Если мы посмотрим, что было пять, десять лет назад – это огромная разница. И мы с вами четко понимаем, что это не кто-то к нам пришел и облагодетельствовал. Это большой, тяжелый, ежедневный труд. Мы трудимся каждый день на заводах, фабриках, предприятиях. И тот, кто сегодня работает, понимает ценность всего того, чего достигла наша страна за эти годы. Если говорить на перспективу, то мы должны все понимать – результатов можно достичь только тогда, когда мы будем солидарны в своем стремлении сделать нашу Беларусь лучше, краше, сильнее. Провокации и попытки дестабилизации обстановки, к которым призывают некоторые силы, ничего не дадут для развития страны. Наоборот, такие подходы смогут только откатить нас назад, – заявил Михаил Орда. – Есть те, которые сегодня призывают, чтобы на улицах нашей страны был беспредел. И надо сказать, что их лозунги совсем не мирная жизнь, а хаос и беспорядок. Я хочу отметить, что эти люди должны четко понимать, что за эти действия они будут нести ответственность.