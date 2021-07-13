Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 июля

Завтра в стране ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы при грозах в отдельных районах пройдут сильные ливни и град. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15–20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +16 +22 °С, максимальная днем +29 +34 °С, в отдельных районах +35 +36 °С.15 и 16 июля ожидается переменная облачность.В четверг, 15 июля, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, а днем – +29...+36 °С.В пятницу, 16 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометра ночью покажут от +17до +22 °С, а днем – от +29 до +36 °С.