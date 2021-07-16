Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля в Беларуси из-за жары

В субботу, 17 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17...+23 °С, а днем +29...+36 °С.В воскресенье, 18 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, днем сильные дожди и град. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут +17...+22 °С, а днем от +26 °С...+34 °С.В понедельник, 19 июля, ожидается ослабление жары. Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики, днем местами, преимущественно по юго-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, по юго-востоку сильные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +14 до +22 °С, а днем от +23 до +29 °С.