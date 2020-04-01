Опубликовано новое видео с парковки минского ТЦ, где пару дней назад «Рено» пробил стену

Выяснилось, что автомобилем управляла 19-летняя девушка без прав, сообщили подробности в ГАИ Минска.

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На видео видно, как автомобиль трогается с паковочного места, затем ускоряется и врезается в стену.

Напомним, резонансное ДТП произошло в конце марта на парковке минского ТЦ «Арена-сити». Автомобиль «Рено» пробил стену и повис над эскалатором. В итоге выяснилось, что машиной управляла 19-летняя девушка без прав.

—В отношении девушки составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Санкция указанной части предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин, — рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко.

Кроме этого, на даму составили протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь за нарушение пунктов 7.2, 87, 87.2 ПДД, что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 базовых величин. Что касается владельца машины, то его накажут за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.