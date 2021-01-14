Евразийская экономическая комиссия опубликовала стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Соответствующий документ размещен на правовом портале Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Стратегические направления развития были утверждены 11 декабря 2020 года. Решение вынес Высший Евразийский экономический совет. Документ содержит 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Он стал своеобразной дорожной картой развития интеграции. В нем определены механизмы сотрудничества в экономике, образовании, науке, туризме, спорте и здравоохранении.
В I квартале 2021 года Коллегия ЕЭК планирует представить Совету комиссии для утверждения план мероприятий по реализации стратегии-2025. Для реализации понадобится заключить 13 международных договоров, принять более 60 нормативных правовых актов, а также внести около 25 изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС и национальные законодательства.
Фото: pixabay.com
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Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
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