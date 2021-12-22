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Опубликован трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот и Арми Хаммером

Компания 20th Century Studios представила трейлер фильма «Смерть на Ниле», снятого по мотивам романа Агаты Кристи. Ролик опубликован на YouTube.

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Режиссером кинокартины выступил ирландский актер Кеннет Брана. Он же исполнил главную роль Эркюля Пуаро.

В касту детектива, расследующего убийство на борту престижного круизного парохода, также вошли актеры Галь Гадот, Роуз Лесли, Рассел Брэнд и Арми Хаммер.

Фильм «Смерть на Ниле» был снят еще в 2019 году, однако его премьера была отложена из-за пандемии.
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