Опубликован трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот и Арми Хаммером

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Режиссером кинокартины выступил ирландский актер Кеннет Брана. Он же исполнил главную роль Эркюля Пуаро.В касту детектива, расследующего убийство на борту престижного круизного парохода, также вошли актеры Галь Гадот, Роуз Лесли, Рассел Брэнд и Арми Хаммер.Фильм «Смерть на Ниле» был снят еще в 2019 году, однако его премьера была отложена из-за пандемии.