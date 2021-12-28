SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Опубликован трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Опубликован трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ролик опубликован на YouTube. 

Подписаться

В трейлере создатели картины лишь слегка раскрывают предстоящий конфликт между Брюсом Уэйном и злодеем Загадочником, которого сыграет Пол Дано. В трейлере также кратко рассказывают об отношениях между Бэтменом и Женщиной-кошкой, роль которой исполнила Зои Кравиц.

Премьера фильма запланирована на 4 марта 2022 года. Напомним, режиссером кинокартины выступил Мэтт Ривз. Зрители также увидят в фильме Колина Фаррелла, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы