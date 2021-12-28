Опубликован трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В трейлере создатели картины лишь слегка раскрывают предстоящий конфликт между Брюсом Уэйном и злодеем Загадочником, которого сыграет Пол Дано. В трейлере также кратко рассказывают об отношениях между Бэтменом и Женщиной-кошкой, роль которой исполнила Зои Кравиц.Премьера фильма запланирована на 4 марта 2022 года. Напомним, режиссером кинокартины выступил Мэтт Ривз. Зрители также увидят в фильме Колина Фаррелла, Энди Серкиса, Джейми Лоусон, Джеффри Райта, Барри Кеогана и других.