На официальном сайте Министерства здравоохранения опубликован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19 и после посещения которых граждане Беларуси должны находиться в самоизоляции две недели.
Фото: архив БЕЛТА
Всего в списке 169 государств, среди которых все наши соседи — Россия, Украина, Латвия, Литва и Польша.
Согласно постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 года № 171, лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение 14 дней со дня прибытия должны находиться дома в самоизоляции. Они также не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси до истечения срока самоизоляции.
Опубликовано:
1098
Опубликован список стран, после посещения которых необходимо находиться в самоизоляции 14 дней
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Загрузка...