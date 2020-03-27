Опубликован список стран, после посещения которых необходимо находиться в самоизоляции 14 дней

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БЕЛТА

Всего в списке 169 государств, среди которых все наши соседи — Россия, Украина, Латвия, Литва и Польша.Согласно постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 года № 171, лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение 14 дней со дня прибытия должны находиться дома в самоизоляции. Они также не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси до истечения срока самоизоляции.