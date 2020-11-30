Расчетная норма рабочего времени на следующий год определена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 ноября текущего года № 103, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.
Расчетная норма рабочего времени на новый год при полной норме его продолжительности будет равняться для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2050 часам, а для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье – 2031 часу.
– В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной, потому что четыре нерабочих праздничных дня – 2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря – приходятся на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009-м, 2010-м, 2015-м и 2020 годах, – рассказали в министерстве.
Установленная расчетная норма рабочего времени принята исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени, составляющей 40 часов в неделю, и исключительно для названых режимов работы.
– В организациях с иными режимами работы наниматель самостоятельно рассчитывает норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112–117 Трудового кодекса. Своим локальным правовым актом он устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени, – резюмировали в Минтруда.
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Определена расчетная норма рабочего времени на 2021 год
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА