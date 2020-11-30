Определена расчетная норма рабочего времени на 2021 год

Расчетная норма рабочего времени на новый год при полной норме его продолжительности будет равняться для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2050 часам, а для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье – 2031 часу., – рассказали в министерстве.Установленная расчетная норма рабочего времени принята исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени, составляющей 40 часов в неделю, и исключительно для названых режимов работы., – резюмировали в Минтруда.