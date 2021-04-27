Определен перечень прослеживаемых товаров

Документ принят в соответствии с Указом от 29 декабря 2020 года № 496 "О прослеживаемости товаров". В списке подобных товаров оказались бытовые холодильники и морозильники, новые резиновые пневматические шины и покрышки. Все перечисленное подлежит прослеживаемости с 1 декабря текущего года.Постановлением определяются необходимость и сроки представления информации об остатках товаров, попавших в установленный список, а также единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных.В соответствии с правовым актом субъекты хозяйствования представляют сведения об остатках товаров из перечня в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа. Это должно быть сделано до проведения операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, но не позднее установленных сроков (для холодильников и морозильников – не позднее 1 февраля следующего года, для шин и покрышек – не позже 1 апреля 2022-го).Постановление вступает в силу с 1 июля текущего года.