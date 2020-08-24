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Определен окончательный состав сборной Беларуси на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на ближайшие игры Лиги наций УЕФА против команд Албании и Казахстана, сообщили в пресс-службе АБФФ.


Тренерский штаб рассчитывает в этих матчах на следующих футболистов.

Голкиперы: Александр Гутор («Шахтер»), Егор Хаткевич («Ислочь»), Сергей Игнатович («Динамо», Брест).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ»), Александр Сачивко («Шахтер»), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо», Минск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо», Брест), Алексей Легчилин («Неман»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все – БАТЭ), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба – «Шахтер»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ»).

Форварды: Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

Сбор национальной команды продлится с 31 августа по 8 сентября. Сборная разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ассоциации. 4 сентября подопечные Михаила Мархеля примут албанцев, а 7 сентября встретятся в гостях с казахстанцами.

Кроме того, не стоит забывать, что совсем скоро нашей сборной предстоит решающий отрезок предыдущей Лиги наций, по итогам которого станет известно, получится ли завоевать путевку в финальную стадию чемпионата Европы. 8 октября белорусская дружина проведет на выезде полуфинальную игру против команды Грузии. А в том случае, если одержит победу в этой встрече, 12 ноября в Минске оспорит путевку на Евро с кем-то из пары Северная Македония – Косово.
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Фото: РЕЙТЕР
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