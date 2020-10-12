Партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» получила 24,8% голосов избирателей, пишет ТАСС.
Для того чтобы попасть в Сейм (литовский однопалатный парламент), партии нужно набрать более 5% голосов. По итогам первого тура выборов преодолеть этот порог смогли 6 партий. 24,8% голосов отданы за оппозиционеров-консерваторов (это обеспечит им 23 мандата из 141), 17,5% – за правящую «Союз крестьян и зеленых Литвы» (16 мандатов), 9,47% – за Партию труда, 9,26% – за Социал-демократическую партию, 9,02% – за Партию свободы и 6,78% – за «Союз либералов».
Тем временем в одномандатных округах продолжают разыгрываться депутатские мандаты – 68 из 71 остаются вакантными до второго тура выборов, который состоится 25 октября.
Всего в Сейме 141 место. Депутатов избирают на 4 года по смешанной системе: 71 – в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 – по партийным спискам.
В первом туре выборов явка избирателей составила 47,16%.
Фото: pixabay.com
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Оппозиционеры-консерваторы победили в первом туре выборов в Сейм Литвы
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