Оплатить электронные билеты на поезда можно через сервисы Samsung Pay и Apple Pay

Пассажиры Белорусской железной дороги теперь могут воспользоваться новыми инструментами оплаты электронных проездных документов на официальном сайте магистрали rw.by и в приложении "БЧ. Мой поезд". Об этом информирует пресс-центр БЖД.
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Купить электронные билеты на сайте rw.by теперь можно с помощью сервисов Samsung Pay и Apple Pay, а в мобильном приложении – Apple Pay. Новые возможности оплаты реализованы совместно с ОАО "АСБ Беларусбанк" и доступны на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек. На ресурсах банка также реализованы новшества для упрощения процедуры оплаты заказов.
– Популярность электронных каналов продаж подтверждается востребованностью у пассажиров соответствующих веб-ресурсов. Так, за уходящий год на поезда с нумерованными местами было оформлено более 3,7 млн электронных билетов. Это выше показателя допандемийного времени, который по итогам 2019 года достиг своего предыдущего максимума, когда 3,1 млн пассажиров оформили электронные проездные документы, – прокомментировали в пресс-центре.
Удобство и надежность услуги, особенно во время распространения коронавируса и подъема заболеваемости гриппом, подтверждает рост доли электронных билетов в общем объеме продаж. Если в 2019 году электронные билеты использовали 26% пассажиров поездов с нумерованными местами, то в 2020 и 2021 годах цифры выросли до 34% и 43% соответственно.
БЖД продолжает внедрять способы оплаты электронных проездных документов и планирует в ближайшее время предоставить возможность использования карточек платежных систем МИР и UnionPay.
Также отмечается, что в планах на I квартал 2022 года - обеспечить возможность возврата электронных билетов с использованием веб-ресурсов до времени отправления поезда со станции посадки пассажира - на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий.
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