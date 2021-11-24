ООО «ИнКата» получило статус резидента "Великого камня"

Сегодня статус резидента Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" получило ООО "ИнКата" (Беларусь). Такая информация размещена на сайте парка.
Ранее в текущем году компания была зарегистрирована в качестве инвестора. Она построит в "Великом камне" объекты, на базе которых будет оказывать поддержку субъектам инновационной деятельности индустриального парка.
"В рамках проекта будут оказываться услуги проектирования, прототипирования, разработки технической документации, а также предоставляться рабочие места и оборудование", – уточняется в сообщении.
Фото: industrialpark.by