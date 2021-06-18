ООН: в 2020 году число беженцев в мире выросло на 4%

Эксперты обратили внимание, чтоВ конце 2019-го показатель был на уровне 79,5 млн, общий рост за 12 месяцев составил 4%.Отмечается, что среди нуждающихся в защите 48 млн – это внутренне перемещенные лица. За год их стало на 2,3 млн больше, прежде всего вследствие кризисов в Эфиопии, Судане, государствах Сахеля, Мозамбике, Йемене, Афганистане и Колумбии.В докладе приводятся данные о детях, вынужденных покинуть свои дома. Так, среди общего числа беженцев 42% приходится на несовершеннолетних. По оценкам УВКБ, почти 1 млн детей «родились беженцами» с 2018 по 2020 год.Есть и позитивные цифры. В течение 2020 года в свои дома вернулись 3,2 млн внутренне перемещенных лиц и 251 тысяча беженцев. Еще 33,8 тысячи беженцев получили гражданство стран, на территории которых они ранее нашли приют.