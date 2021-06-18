Такая цифра приводится в опубликованном в пятницу в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает ТАСС.
Эксперты обратили внимание, что «несмотря на пандемию [коронавируса], число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека в 2020 году выросло почти до 82,4 млн». В конце 2019-го показатель был на уровне 79,5 млн, общий рост за 12 месяцев составил 4%.
Отмечается, что среди нуждающихся в защите 48 млн – это внутренне перемещенные лица. За год их стало на 2,3 млн больше, прежде всего вследствие кризисов в Эфиопии, Судане, государствах Сахеля, Мозамбике, Йемене, Афганистане и Колумбии.
В докладе приводятся данные о детях, вынужденных покинуть свои дома. Так, среди общего числа беженцев 42% приходится на несовершеннолетних. По оценкам УВКБ, почти 1 млн детей «родились беженцами» с 2018 по 2020 год.
Есть и позитивные цифры. В течение 2020 года в свои дома вернулись 3,2 млн внутренне перемещенных лиц и 251 тысяча беженцев. Еще 33,8 тысячи беженцев получили гражданство стран, на территории которых они ранее нашли приют.
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ООН: в 2020 году число беженцев в мире выросло на 4%
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