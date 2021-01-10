Главная ОНТ расскажет всю правду о лжи создателей «Страны для жизни» Опубликовано: 10.01.2021 17:10:00 11653 ОНТ расскажет всю правду о лжи создателей «Страны для жизни» С 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ в рубрике «Будет дополнено» зрители смогут услышать всю правду о «светлых и невероятных лицах», обманывавших жителей Беларуси, информирует телеканал. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Видео: ОНТ Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ОНТ телеканалы Версия для печати Новости и статьи 11.01.2021 00:12:00 В мире за сутки коронавирусом заразились более 790 тыс. человек 10.01.2021 23:55:42 Не только разводы и драки. Топ-8 громких скандалов шоу-бизнеса за 2020 год 10.01.2021 23:53:18 Лукашенко: "Мы можем вести диалог с кем угодно" 10.01.2021 23:50:51 Лукашенко рассказал, кто может влиять на его решения 10.01.2021 23:31:00 Три человека погибли и четверо пострадали во время стрельбы в США 10.01.2021 22:57:22 Гороскоп на 12 января 10.01.2021 22:37:29 Индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает в 2021 году привлечь около 17 резидентов 10.01.2021 21:46:20 В России выявлен первый случай "британского" штамма COVID-19 10.01.2021 21:06:59 Вакцины от COVID-19 детям пока не делают - главврач детской инфекционной больницы Минска 10.01.2021 21:02:00 СКА уступил ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Искусство жизни 10.01.2021 20:57:12 Кунцевич: оргкомитет Всебелорусского народного собрания уже получил 17 тыс. предложений 10.01.2021 20:25:54 Петришенко: акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность 10.01.2021 20:20:00 За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью 10.01.2021 20:12:49 После закрытия участков для голосования в Кыргызстане явка на выборах президента составила более 38% 10.01.2021 19:53:53 «Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А 10.01.2021 19:52:45 ЦИК Казахстана сообщил предварительные данные о явке на парламентских выборах 10.01.2021 19:25:04 Хоккеисты "Салавата Юлаева" обыграли "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ 10.01.2021 18:59:03 Экипаж белоруса Алексея Вишневского занял 4-е место на 7 этапе «Дакара-2021» 10.01.2021 18:33:00 В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки 10.01.2021 18:20:52 Четыре автомобиля повреждены упавшими деревьями в Минске блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Рождественские яблоки 10.01.2021 18:18:31 В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов парламента 10.01.2021 18:15:00 Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана после обработки данных с 82,13% участков 10.01.2021 17:51:00 В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий 10.01.2021 17:47:23 В Молодечненском районе при проведении снегоуборочных работ повредили газопровод 10.01.2021 17:31:07 Говорцова проиграла Крунич на старте квалификации Australian Open 10.01.2021 17:20:15 Французы победили в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, команда Беларуси замкнула топ-5 10.01.2021 17:10:00 ОНТ расскажет всю правду о лжи создателей «Страны для жизни» 10.01.2021 16:53:00 Снежный лес в лучах солнца 10.01.2021 16:33:23 В Минске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 3-летняя пассажирка 10.01.2021 16:19:16 Референдум о форме правления в Кыргызстане состоялся, явка превысила порог в 30% блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Бабушки без платочков 10.01.2021 16:12:18 Британские власти сообщают о вакцинации от коронавируса более 200 тыс. человек в день 10.01.2021 15:54:17 Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных 10.01.2021 15:41:00 Как ухаживать за садом теплой зимой 10.01.2021 15:14:38 В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС 10.01.2021 15:11:53 Прокуратура Литвы расследует неправомерные случаи вакцинации от коронавируса 10.01.2021 15:08:00 Мужчина поблагодарил полицейских пончиками, доставив их дроном (Видео) 10.01.2021 15:00:09 Россияне выиграли смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, команда Беларуси заняла четвертое место 10.01.2021 14:53:15 Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами крушения самолета вблизи Джакарты 10.01.2021 14:44:00 Как ухаживать за комнатными растениями зимой 10.01.2021 14:42:21 Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны мнение Светлана СЫРИЦКАЯ АПК уверенно держит курс на прибыль 10.01.2021 14:31:33 В Японии выявили четыре случая заражения бразильским штаммом коронавируса 10.01.2021 14:13:12 Около 100 рейсов отменили сегодня в аэропорту Мадрида из-за непогоды 10.01.2021 14:12:00 В Индии проводят подготовительные учения перед вакцинацией от коронавируса