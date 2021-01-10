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ОНТ расскажет всю правду о лжи создателей «Страны для жизни»

С 11 по 17 января в вечернем эфире ОНТ в рубрике «Будет дополнено» зрители смогут услышать всю правду о «светлых и невероятных лицах», обманывавших жителей Беларуси, информирует телеканал.

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