Более двух тысяч зрителей из нескольких десятков стран посмотрели онлайн-трансляцию с птичьей кормушки в деревне Угляны в Каменецком районе.
Уже четвертую зиму есть возможность наблюдать за птицами в прямом эфире. Организовал прямую трансляцию орнитолог, сотрудник ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», хозяин агроусадьбы в Углянах Вадим Прокопчук. Он отмечает неизменный интерес к трансляции:
– Более 80 процентов зрителей – жители Беларуси. Многие с удовольствием и не единожды заходят, чтобы посмотреть размеренную зимнюю птичью жизнь с видом на реку Лесная, оставить комментарий. На кормушке отметились 15 видов птиц, из последних – дрозд-рябинник, дрозд- деряба, черноголовый щегол. В птичьей столовке бурная ночная жизнь – несколько видов мышей устраивают мышиные посиделки, щелкая семечки. В кадр попадают косули, зайцы, лисы, пробегающие мимо.
Вадим Прокопчук рассказал, что нынешней зимой в Беловежской пуще встречаются перелетные птицы, которые остались зимовать. Так, в окрестностях деревни Угляны замечены небольшие группы серых гусей. Около деревни Каменюки видели одинокого серого журавля, а возле урочища Злятино их насчитали 15. На пущанских реках можно наблюдать зимородков, лебедей-кликунов, лебедей-шипунов, крякв, гоголей, серых и больших белых цапель.
Видео: birdwatch.by/stalouka-2021
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Онлайн-трансляцию с птичьей кормушки в Беловежской пуще посмотрели более двух тысяч человек
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