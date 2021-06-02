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Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться

Врач Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу о продуктах, которые могут вызвать рак, сообщает РИА Новости.


Медик уточнил, что канцерогены появляются в процессе жарки мяса с использованием подсолнечного масла, особенно в случае его повторного использования.

– Не стоит употреблять продукты, содержащие очень много жира, калорий, сахара. Все это может вызвать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями, – объяснил специалист. 

Также врач указал на пагубное влиянии продуктов, загрязненных канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.

– Нужно исключить из рациона алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени, – уточнил онколог.

Михаил Мяснянкин призвал включить в рацион много зелени, фруктов и овощей, в которых содержатся антиканцерогенные вещества в больших количествах.

Фото: pixabay.com
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