Олимпийский девиз впервые изменили. Разница – в одном слове

Новый девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Добавили последнее слово. Такое решение приняли 20 июля на 138-й сессии МОК.Напомним, что прежний девиз («Быстрее, выше, сильнее») первый Олимпийский конгресс утвердил еще в 1894 году.