Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз, информирует ТАСС. Спойлер: сильно ничего не изменилось.
Новый девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Добавили последнее слово. Такое решение приняли 20 июля на 138-й сессии МОК.
Напомним, что прежний девиз («Быстрее, выше, сильнее») первый Олимпийский конгресс утвердил еще в 1894 году.
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Олимпийский девиз впервые изменили. Разница – в одном слове
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