За десять дней до начала Олимпийских игр в Токио открылась Олимпийская деревня. Об этом сообщает НОК Беларуси.
Комплекс, в котором будут проживать 18 тысяч спортсменов и их представители, расположен на берегу Токийского залива.
Из-за пандемии COVID-19 официальное открытие объекта не состоялось. На территории деревни будут круглосуточно дежурить медики.
Атлеты прибудут в деревню за 5 дней до старта соревнований, а покинут территорию спустя 2 дня после их завершения.
Начал работу и Олимпийский медиацентр: освещать Игры будут порядка шести тысяч аккредитованных журналистов.
Фото: tokyo2020.org
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Олимпийская деревня открылась в Токио
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