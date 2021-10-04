Ольга Чемоданова покинула должность пресс-секретаря МВД

– рассказала Ольга Чемоданова. –Она добавила, что официальный Telegram-канал МВД, который был переименован сегодня, продолжит существование, но уже в другом формате.Напомним, Чемоданова была пресс-секретарем МВД с декабря 2018 года. До этого она возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома.