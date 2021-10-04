Ольга Чемоданова покинула должность пресс-секретаря МВД

Ольга Чемоданова покинула должность официального представителя милицейского ведомства. Такая новость появилась в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.
"Сегодня мой первый день в новом статусе, – рассказала Ольга Чемоданова. – С должности пресс-секретаря МВД Беларуси я перешла на государственную службу в органы исполнительной власти. За неполные три года вместе со своей командой я старалась делать работу управления информации и общественных связей МВД эффективной, ставя во главу оперативность и достоверность подачи официальных сведений, укрепляя авторитет ведомства".
Она добавила, что официальный Telegram-канал МВД, который был переименован сегодня, продолжит существование, но уже в другом формате.
Напомним, Чемоданова была пресс-секретарем МВД с декабря 2018 года. До этого она возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома.