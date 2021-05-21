Ольга Бузова станет наставником музыкального шоу "X-Фактор" и переедет в Беларусь

Сегодня дива опубликовала пост и поделилась этой новостью с подписчиками своей страницы в Instagram.
– Люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного шоу "X-Фактор" в Беларуси. Это будет что-то невероятное, я уже считаю дни до шоу! Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника, – сделала подпись к посту звезда.
Она также задала вопрос, не хотят ли подписчики попасть в команду к ней.
Фото: instagram.com/buzova86
В Минске 20 мая стартуют предкастинги шоу X-Factor Belarus