Поющая ведущая Ольга Бузова привыкла удивлять фанатов экспериментами со своей внешностью. За время своей звездной карьеры дива сменила образ как минимум десять раз. Теперь она решила вернуться к блонду.
Сегодня звезда опубликовала соответствующий пост на своей странице в Indtagram.
– Вот она я. И мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ, – подписала фото Ольга.
Она также добавила: сейчас начинается новый этап в ее жизни. Ее ждут новые возможности и перспективы. Девушка пообещала, что об этом фанаты узнают из ее уст и в ее микроблоге.
Бывшая ведущая телепроекта "Дом 2" поинтересовалась, как она смотрится в родном блонде. За час пост собрал 327 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев.
Ведущая Марина Федункив посчитала перемены положительными.
Одна из подписчиц Ольги написала, что блонд не идет ей по цветовым характеристикам и дешевит ее. Еще одна девушка согласилась и написала, что темной лучше.
Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru
Опубликовано:
2339
Ольга Бузова снова сменила имидж
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter