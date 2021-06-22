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Ольга Бузова снова сменила имидж

Поющая ведущая Ольга Бузова привыкла удивлять фанатов экспериментами со своей внешностью. За время своей звездной карьеры дива сменила образ как минимум десять раз. Теперь она решила вернуться к блонду.


Сегодня звезда опубликовала соответствующий пост на своей странице в Indtagram. 

– Вот она я. И мое возвращение в блонд, и к истокам… Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ, – подписала фото Ольга. 

Она также добавила: сейчас начинается новый этап в ее жизни. Ее ждут новые возможности и перспективы. Девушка пообещала, что об этом фанаты узнают из ее уст и в ее микроблоге. 

Бывшая ведущая телепроекта "Дом 2" поинтересовалась, как она смотрится в родном блонде. За час пост собрал 327 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. 

Ведущая Марина Федункив посчитала перемены положительными. 

Одна из подписчиц Ольги написала, что блонд не идет ей по цветовым характеристикам и дешевит ее. Еще одна девушка согласилась и написала, что темной лучше. 


Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru
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