Белорусская спортсменка Динара Алимбекова впервые в карьере стала победительницей этапа Кубка мира. В австрийском Хохфильцене она выиграла спринт и теперь уже в пятой гонке подряд не опускается ниже топовой десятки мировых лидеров. До нее побеждать на таком уровне последний раз удавалось только Дарья Домрачевой в 2018 году. Тренер женской сборной Беларуси – Олег Рыженков – считает, что успехи Алимбековой неслучайны:
– Были предпосылки к тому, что вся наша женская команда будет показывать хорошие результаты. Это можно было сказать и по тренировкам, и по различным тестам. Девушки подготовились хорошо, и, в принципе, прошедшие гонки показали, что они подошли к сезону в неплохой форме. Но, конечно, никто из нас не мог предположить, что выступление Алимбековой на этапах Кубка мира станет настолько ярким. Но я бы не выводил сейчас во главу угла задачу зацепиться любой ценой и сохранять место в мировом топе. Но нахождение там позволяет чувствовать себя спокойнее и иметь определенный запас. В том числе и в преломлении на Кубок наций.
Полностью мнение Олега Рыженкова читайте в свежем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Фото: БЕЛТА
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Олег Рыженков: никто не мог предположить, что выступления Алимбековой станут настолько яркими
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