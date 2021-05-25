Олег Белоконев: инцидент в Риге – это удар по суверенитету нашей страны. Беларусь как кость в горле зажравшейся Европы

Об этом председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Олег Белоконев заявил сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей, в ходе которой было принято заявление Национального собрания в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Латвии.
– Мы с вами стали свидетелями еще одного дичайшего случая в политике двойных стандартов, – отметил Олег Белоконев. – Беларусь – небольшое государство, но оно очень миролюбивое. Мы не имеем территориальных претензий ни к одному из граничащих с нами государств, наши национальные интересы не выходят за пределы наших государственных границ. Мы никого не учим, как проводить выборы, в том числе и мэра Риги, которого дважды переизбирали (еще неизвестно, как он там – законно или незаконно – был избран). Мы не вмешиваемся во внутренние дела ни одного из государств. Но мы как кость в горле зажравшейся Европы.
По словам депутата, этот выпад мэра Риги можно было бы оценить как популизм:
– Но присутствие при этом министра иностранных дел Латвии – это удар по суверенитету нашей страны. Это выражение крайне пренебрежительного отношения к нам, государственным символам страны и народа. И за это надо наказывать.
Олег Белоконев рассказал, что в Парламенте он является членом группы дружбы с этим государством. И буквально недавно прошла встреча, когда один из латвийских чиновников открыто по видео-конференц-связи сказал, что в прошлом году они выделили больше 240 тысяч долларов, при этом свыше 150 тысяч на поддержку «сил сопротивления»:
– То есть они не стесняются открыто говорить, что вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Следующий недружественный шаг – это снятие флага. Мы очень добрые люди и добрая нация. Но мы никому не должны позволять вытирать об нас ноги. Я считаю, нам надо продумать комплекс адекватных ответных мер помимо заявления – и не надо никого бояться.
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Олег Белоконев: инцидент в Риге – это удар по суверенитету нашей страны. Беларусь как кость в горле зажравшейся Европы
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