Олег Белоконев: инцидент в Риге – это удар по суверенитету нашей страны. Беларусь как кость в горле зажравшейся Европы

отметил Олег Белоконев.По словам депутата, этот выпад мэра Риги можно было бы оценить как популизм:Олег Белоконев рассказал, что в Парламенте он является членом группы дружбы с этим государством. И буквально недавно прошла встреча, когда один из латвийских чиновников открыто по видео-конференц-связи сказал, что в прошлом году они выделили больше 240 тысяч долларов, при этом свыше 150 тысяч на поддержку «сил сопротивления»: