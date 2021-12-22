SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Оксфордский университет и AstraZeneca начали разработку вакцины против омикрон-штамма коронавируса

Оксфордский университет и AstraZeneca начали разработку вакцины против омикрон-штамма коронавируса

Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca, которые ранее разработали вакцину против COVID-19, приступили к созданию варианта препарата, предназначенного для борьбы с омикрон-штаммом. Подробности приводит ТАСС.


В компании AstraZeneca заявили, что совместно с Оксфордским университетом «предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против «Омикрона» на случай, если она понадобится».

Предполагается, что для создания нового варианта вакцины специалистам потребуется 100 дней.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы