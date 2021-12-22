Оксфордский университет и AstraZeneca начали разработку вакцины против омикрон-штамма коронавируса

Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca, которые ранее разработали вакцину против COVID-19, приступили к созданию варианта препарата, предназначенного для борьбы с омикрон-штаммом. Подробности приводит ТАСС.
В компании AstraZeneca заявили, что совместно с Оксфордским университетом «предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против «Омикрона» на случай, если она понадобится».
Предполагается, что для создания нового варианта вакцины специалистам потребуется 100 дней.