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  2. Оксана Самойлова в Instagram рассказала о будущем их брака с Джиганом

Оксана Самойлова в Instagram рассказала о будущем их брака с Джиганом

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова десятилетие своего брака отметили крупной вечеринкой. Были даже фейерверки. Об их отношениях девушка рассказала в подписи к теплому семейному снимку, опубликованному в Instagram.


Так как исполнитель в этом году имел дело с запрещенными веществами, их семейное счастье дало трещину. Но Самойлова простила любимого за то, что он оступился, и не стала подавать на развод. По ее словам, она дала отцу их четверых детей еще один шанс.  

В посте она написала, что, вопреки всем сложностям, их пара продолжает идти вперед. Она уверена, что их ждет долгая и счастливая совместная жизнь. 

В отношениях Оксана и Джиган уже больше десяти лет, в этом году у них появился долгожданный сын. В семье растут и три дочери. 
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