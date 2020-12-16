Оксана Самойлова в Instagram рассказала о будущем их брака с Джиганом

Так как исполнитель в этом году имел дело с запрещенными веществами, их семейное счастье дало трещину. Но Самойлова простила любимого за то, что он оступился, и не стала подавать на развод. По ее словам, она дала отцу их четверых детей еще один шанс.В посте она написала, что, вопреки всем сложностям, их пара продолжает идти вперед. Она уверена, что их ждет долгая и счастливая совместная жизнь.В отношениях Оксана и Джиган уже больше десяти лет, в этом году у них появился долгожданный сын. В семье растут и три дочери.