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  2. Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение руки и сердца

Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение руки и сердца

Известная российская блогер и бизнесвумен Оксана Самойловна поделилась подробностями о том, как Джиган сделал ей предложение руки и сердца. 


– 2012 год, примерно 9 декабря… Я лежу дома в кровати в пижаме, ем чипсы с мороженым и смотрю какой-то сериал. Денис залетает и говорит: «Я тут подумал, 12.12.2012 – последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться!» Дальше он достает кольцо из кармана и понеслась. 3 дня до свадьбы. Он какими-то правдами и неправдами договорился в загсе, подруга сшила мне платье за одну ночь,12 декабря мы расписались в загсе и поужинали дома с родителями. Вот и вся свадьба. Вот так неожиданно и без шансов на подготовку, – написала Оксана на своей личной странице в Instagram.

Пост она сопроводила завораживающими снимками и видео с их недавней романтической поездки в Грецию. 

Напомним, исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова считаются одной из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Несмотря ни на что знаменитости вместе и воспитывают четверых детей. 
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