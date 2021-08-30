Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение руки и сердца

– 2012 год, примерно 9 декабря… Я лежу дома в кровати в пижаме, ем чипсы с мороженым и смотрю какой-то сериал. Денис залетает и говорит: «Я тут подумал, 12.12.2012 – последняя красивая дата на этом веку, надо срочно успеть пожениться!» Дальше он достает кольцо из кармана и понеслась. 3 дня до свадьбы. Он какими-то правдами и неправдами договорился в загсе, подруга сшила мне платье за одну ночь,12 декабря мы расписались в загсе и поужинали дома с родителями. Вот и вся свадьба. Вот так неожиданно и без шансов на подготовку, – написала Оксана на своей личной странице в Instagram.
Пост она сопроводила завораживающими снимками и видео с их недавней романтической поездки в Грецию.
Напомним, исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова считаются одной из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Несмотря ни на что знаменитости вместе и воспитывают четверых детей.