Около четырех тысяч человек поучаствовали в субботниках и акциях по благоустройству в Минске

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, – сообщили в "Минскзеленстрое".На этом работы по благоустройству не закончились. В субботу, 31 октября, под руководством управления "Центр" "Минскзеленстроя" планируется озеленение территории вдоль лыжероллерной трассы с участием студентов БГУФК. "Минское лесопарковое хозяйство" при участии Центра развития "Друзья" проведет уборку прилегающей к МКАД территории и городских лесов.Уборка листвы, дикорастущей поросли и мусора также запланирована во всех административных районах столицы.